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Административният съд във Варна отсрочи за началото на следващата година делото за събарянето на трафопост в местността Баба Алино край Варна, съобщиха от пресслужбата на съда.

Баба Алино

Съдът разгледа в открито съдебно заседание делото, което е образувано по жалба на "Форест Клуб Варна" ООД и "Ларис Вега Пропъртис" ЕООД срещу заповед на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Варна.

С оспорения административен акт е разпоредено премахването на строеж "Трафопост тип БКТП" в местността. Жалбоподателите искат отмяна на заповедта като незаконосъобразна с мотив, че съоръжението не е завършено и не функционира, добавя БТА.

В хода на производството са направени искания за назначаване на комплексна съдебно-строително-техническа и съдебно-електротехническа експертиза във връзка с изясняването на фактическото състояние и изграждането на съоръжението.

Делото бе отложено за средата на януари следващата година.

В средата на юни от областна управа във Варна съобщиха, че РДНСК е констатирала наличие на три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна.

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