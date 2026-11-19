Лечебното заведение е поискало да получи 264 525 евро главница, заедно със законната лихва, за отчетени и извършени дейности по клинични пътеки

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Административният съд във Варна отхвърли иска на "Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Кардиолайф" ООД срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от институцията.

Лечебното заведение е поискало да получи 264 525 евро главница, заедно със законната лихва, за отчетени и извършени дейности по клинични пътеки през май и юни тази година. Искането обхваща и използваните медицински изделия за същия период. Болницата настоява за заплащане на дейности по инвазивна кардиология, осъществени с нов ангиографски апарат, който е преминал технически пускови изпитвания и радиационен контрол.

Съдът е преценил, че искът е допустим, но неоснователен. В мотивите си магистратите посочват, че съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Националния рамков договор (НРД), за използването на апарата е било необходимо Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) да измени лицензията. Това изменение е издадено на 18 юни тази година. Представените от болницата технически протоколи не могат да заместят липсващия лиценз.

По отношение на медицинските изделия съдът отбелязва, че според НРД НЗОК заплаща стойността им директно на търговците на едро, а не на лечебното заведение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

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