Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна разкриха опит за избягване на дължими държавни вземания при внос 7 502 700 винтове от поцинкована стомана за бетон и дърво от Китай с общо тегло над 15.774 тона. 

Стоките са пристигнали с морски контейнер на Митнически пункт Варна-Запад. След извършен анализ на риска от служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване" и извършени допълнителни проверки по отношение декларирания тарифен код, става ясно, че за цялата пратка следва да се наложи и допълнително антидъмпингово мито в размер на 86.5%.

Снимка: Агенция "Митници"

По случая ще бъде съставен акт за административно нарушение - митническа измама по Закона за митниците. Стоката е задържана като предмет на нарушението, тъй като стойността на избегнатите публични държавни вземания надхвърля 35% от митническата стойност, съобщават от Агенция "Митници".

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи Лайф
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи
18939
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео) Корнер
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео)
15738
Дунав остава критично нисък, АЕЦ "Козлодуй" работи по 5 технически решения Бизнес
Дунав остава критично нисък, АЕЦ "Козлодуй" работи по 5 технически решения
2288
Тестват летяща патрулка във Флорида IT
Тестват летяща патрулка във Флорида
1934
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
7222
Потайностите на Източните Родопи: Село Жерка и призраците на едно отчаяно минало Trip
Потайностите на Източните Родопи: Село Жерка и призраците на едно отчаяно минало
8422
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
2827
Родените през тези 5 месеца се отличават с голям интелект Zodiac
Родените през тези 5 месеца се отличават с голям интелект
1146
Червен код е в сила в много региони на Гърция заради очаквани интензивни валежи и опасност от наводнения Времето
Червен код е в сила в много региони на Гърция заради очаквани интензивни валежи и опасност от наводн...
287