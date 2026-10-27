Разкриха опит за митническа измама с над 7,5 млн. винта от Китай във Варна
Пратката с тегло над 15,7 тона е задържана заради избегнато антидъмпингово мито в размер на 86,5%
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Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна разкриха опит за избягване на дължими държавни вземания при внос 7 502 700 винтове от поцинкована стомана за бетон и дърво от Китай с общо тегло над 15.774 тона.
Стоките са пристигнали с морски контейнер на Митнически пункт Варна-Запад. След извършен анализ на риска от служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване" и извършени допълнителни проверки по отношение декларирания тарифен код, става ясно, че за цялата пратка следва да се наложи и допълнително антидъмпингово мито в размер на 86.5%.
По случая ще бъде съставен акт за административно нарушение - митническа измама по Закона за митниците. Стоката е задържана като предмет на нарушението, тъй като стойността на избегнатите публични държавни вземания надхвърля 35% от митническата стойност, съобщават от Агенция "Митници".