Общинският съвет във Варна одобри създаването на работна група, която да изследва техническото състояние на Аспарухов мост, предаде БНР.

В състава на новосформираната група ще влязат всички членове на Постоянната комисия "Транспорт", представители на общинска администрация, експерти и членове на браншови организации.

Работната група ще работи в срок от три месеца, като след приключването на обследването ще бъде изготвен подробен доклад с резултати и конкретни предложения, съобщиха от пресцентъра на ОбС-Варна.

Съветниците избраха и представители на Общинския съвет в Експертния съвет по устройство на територията към Община Варна. За основен член в състава на ЕСУТ беше определен арх. Христо Топчиев, а за негов заместник - арх. Стоян Петков.

