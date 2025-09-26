Общинският съвет във Варна одобри създаването на работна група, която да изследва техническото състояние на Аспарухов мост, предаде БНР.
В състава на новосформираната група ще влязат всички членове на Постоянната комисия "Транспорт", представители на общинска администрация, експерти и членове на браншови организации.
Работната група ще работи в срок от три месеца, като след приключването на обследването ще бъде изготвен подробен доклад с резултати и конкретни предложения, съобщиха от пресцентъра на ОбС-Варна.
Съветниците избраха и представители на Общинския съвет в Експертния съвет по устройство на територията към Община Варна. За основен член в състава на ЕСУТ беше определен арх. Христо Топчиев, а за негов заместник - арх. Стоян Петков.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
