Приложението за закупуване на билети за "Градски транспорт" във Варна отново работи
Отстранен е проблемът с приложението за закупуване на билет за превоз в градския транспорт на Варна. Това съобщи за Радио Варна Георги Киряков, директор на общинското предприятие ТАСРУД (Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение).
Приложението не е било активно от 8 до около 11 часа днес.
Сумите по всички опити за покупка на билет в този часови отрязък ще бъдат възстановени до няколко дни с платежно нареждане от сметката на ТАСРУД към банковите сметки на заявителите, увери Киряков.