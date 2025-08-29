Очакванията са в рамките на няколко дни ситуацията да се нормализира напълно

Фирмата, отговаряща за сметосъбирането във Варна, вече е санкционирана с 944 000 лева глоби от началото на годината заради неизпълнение на задълженията си. Това каза заместник-кметът Илия Коев, във връзка със зачестилите сигнали за непочистени райони и по повод пресконференцията на ПП "Възраждане", които поискаха от местната администрация да покажат договора, предаде БНР.

В последните дни във Варна се наблюдават затруднения с извозването на отпадъците в някои части на града. Причината, по данни от фирмата-изпълнител, са технически проблеми съв сметосъбиращата техника, допълни той. От Общината следят работата на фирмата, тъй като машините са оборудвани с GPS системи и се вижда колко от тях са на терен, обясни Коев.

Не ги оневиняваме, проблемът е техен. Те са длъжни да си вършат работата. Глобите са огромна щета за тях, но това е резултат от тяхното неизпълнение. Ние ще продължим да следим изпълнението на договора, подчерта зам.-кметът.

По информация на дружеството в момента само два камиона са извън строя, като единият се очаква да бъде ремонтиран още в същия ден.

Това са резервни машини, които обслужват основно курортните комплекси и район "Приморски", уточни Коев.

Не за първи път има подобна ситуация, откакто е сключен договорът с фирмата. Винаги когато възникнат технически проблеми, се стига до временен недостиг на техника. Важно е да не политизираме въпроса, а да се концентрираме върху решаването му, категоричен е зам.-кметът Илия Коев.

Очакванията са в рамките на няколко дни ситуацията да се нормализира напълно. По данни от общинските еколози вече се забелязва подобрение на места, където до скоро е имало сериозни проблеми с извозването.

