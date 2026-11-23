Те ще заменят старите и амортизирани съоръжения, част от които са изпочупени и вече не са в добро състояние.
Обновяването на местата за отдих в Приморския парк вече започна, съобщиха от общинското предприятие "Управление на проекти и озеленяване", което отговаря за поддръжката на зелените площи.
Първите нови пейки вече се монтират в района на Слънчевия часовник - едно от предпочитаните места за разходка и почивка в Морската градина. Предстои нови съоръжения да бъдат поставени и по централната алея, както и в района на Аквариума. С подмяната ще се подобрят условията за отдих на жителите и гостите на града, които ежедневно посещават парка, похвалиха се от общината. Освен обновяването на пейките, в района на Аквариума предстои и ремонт на детската площадка.