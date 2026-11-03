Очакват се и нови валежи, пожарната и полицията ще следят нивата през нощта

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Интензивните валежи доведоха до преливане на дере в Шабла и наводняване на дворове и къщи в ниската част на града. Шестнадесет души, които са били в застрашени от водата имоти, са евакуирани. Към момента няма хора в опасност, но водните нива остават високи и обстановката продължава да се следи, това каза за медиите директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Добрич, комисар Дарин Димитров, предаде БТА.

По думите му обилни валежи са паднали в района на Камен бряг и в посока Шабла. Водата от дерето, което преминава през града, е излязла от коритото си и е заляла имоти в по-ниските части. Причината за наводненията са обилните дъждове.

Дерето е било до голяма степен почистено, но водата от нивите извън града носи суха растителност, стъбла и клони, които могат да се натрупат около мостовите съоръжения и да възпрепятстват оттичането, добави комисар Димитров.

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След заседание на общинския щаб за защита при бедствия са набелязани превантивни мерки заради очакваните нови валежи през нощта.

Предвижда се почистването на дерето да продължи с техника, а хората от потенциално застрашените райони да бъдат предупредени и при необходимост да се евакуират.

През нощта е планирано съвместни екипи на пожарната и полицията да извършват обходи и да следят нивата на водата, за да могат да реагират своевременно при евентуална опасност.

Комисар Дарин Димитров посочи, че в областта е създадена организация за наблюдение на рисковите места, където водите могат да излязат от коритата си и да залеят дворове и жилища. По информация на оперативния център на пожарната към момента усложнена обстановка има единствено в Шабла.

От община Шабла призовават жителите и гостите на града да бъдат особено внимателни заради усложнената метеорологична обстановка. От местната администрация препоръчват да се избягва престоят в ниските части на населените места и в районите с риск от събиране на вода и наводнения, да не се предприемат рискови пътувания и да не се преминава през залети участъци и пътища. Гражданите трябва да следят официалните съобщения и да спазват указанията на компетентните органи.

По-рано през деня от Областната администрация в Добрич съобщиха, че заради наводнен пътен участък от 1:00 до 4:00 часа тази сутрин частично е било затворено движението по пътя Шабла - Дуранкулак.

Днес за областта е обявен червен код за значителни валежи. Предупреждението е в сила и за област Варна, както и за части от Южна България.

Според метеоролозите обстановката ще се влоши в следобедните часове. Във Варна вчера заради проливните дъждове и силния вятър беше активирана системата BG-ALERT. Вследствие на пороя станаха 25 катастрофи, а заради червения код днешният ден е неучебен за учениците.

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