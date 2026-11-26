Теренът край блок 33 отново е заграден и на него е влязла строителна техника

3636 Снимка: Фейсбук на Бламир Коцев

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Строителна техника влезе в терен край блок 33 във варненския квартал "Чайка", където е планирано изграждането на жилищна кооперация. На мястото преди е имало детска площадка и алея. Строителството беше спряно през лятото след недоволство и протести на живеещите в района. Сега дейностите са подновени, което предизвика ново напрежение и взаимни обвинения.

Калин Ботев, жител на квартала, заяви по NOVA, че строителната техника е влязла в имота по-малко от 24 часа след отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост. Според него именно Коцев и част от общинската администрация са допринесли за спирането на строежа през лятото.

Ботев твърди още, че жителите са били заплашвани с намесата на полицията и принудителното преместване на автомобилите им с паяк. Друг живеещ в района посочи, че теренът умишлено не е бил поддържан през годините и е бил представян на потенциалните купувачи като свободно пространство.

Адвокат Камелия Владимирова, която защитава интересите на жителите, съобщи, че по случая е заведено дело и предстои изготвянето на експертиза. Съдът трябва да се произнесе дали гражданите имат правен интерес да обжалват разрешението за строеж. Владимирова изрази опасения, че след отстраняването на Коцев възможностите за спиране на строителството може да се окажат ограничени.

На огражденията около терена е поставен надпис с името на "Планекс" като строителна фирма. От дружеството обаче изпратиха официална позиция, в която уточняват, че не са собственици на имота, нито възложители на строителството. Компанията е била ангажирана като изпълнител, но този ангажимент е прекратен по взаимно съгласие, за което е съставен съответният акт.

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Междувременно от ГЕРБ - Варна заявиха, че нямат отношение към проекта. На пресконференция областният координатор на партията арх. Стоян Петков отрече да е свързан със строежа. Жителите обаче оспорват това твърдение. Калин Ботев посочи, че Петков е консултант на проекта.

Председателят на Общинския съвет във Варна Христо Димитров също отрече пред NOVA да има общо със строителството.

Местните жители заявиха готовност да продължат протестите си срещу изграждането на кооперацията.

В публикация във Facebook Благомир Коцев също коментира възобновяването на строителните дейности.

"Започна светкавичното изграждане на частна кооперация върху детска площадка и алея край блок 33 в квартал "Чайка", което спрях след мощно недоволство от гражданите още през лятото", написа той.

Коцев посочи още, че проектант на обекта е областният координатор на ГЕРБ - Варна Стоян Петков, а строител е "Планекс", която свърза с председателя на Общинския съвет Христо Димитров и групата на "Алтернативата".

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