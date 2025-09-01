711 Снимка: БТА

Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на Варна, съобщиха от пресцентъра на Общината в крайморския град. Заповедта на кмета Благомир Коцев, който е в ареста, е валидна до 30 октомври.

Благомир Коцев не е лишен от правомощията си и следователно може да излезе в отпуск и да определи свой заместник така, както се предвижда в чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), уточниха от Общината, цитирани от БТА.

Копие от заповедта е изпратено до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.

Варненският кмет бе задържан на 8 юли тази година. На следващия ден от Софийската градска прокуратура съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата.

Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативен съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

Очаква се днес да бъде гледана мярката за неотклонение спрямо него и двамата общински съветници, които също са в ареста в София. Срещу оставането в ареста на Коцев бяха организирани редица протести във Варна и в София под егидата на коалицията ПП-ДБ, която го издигна и за кмет.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.