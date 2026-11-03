Откраднаха кутия с дарения за лечението на глухонямо момченце със синдром на Даун
Полицията във Варна издирва крадеца, който е заснет от охранителни камери
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Полицията във Варна издирва мъж, задигнал кутия с дарения за глухонямо момченце със синдром на Даун.
Крадецът използвал отвертка, за да отвори прозорец на заведение за бързо хранене в квартал "Младост", където се намирала кутията с даренията. За посегателството съобщиха служителите на обекта, които разпространиха и кадри от охранителните камери с надеждата някой да разпознае извършителя и да помогне за установяването му.
Кражбата е извършена около 3:10 часа през нощта. За липсата на кутията служителите разбират, когато идват сутринта на работа.
"Прегледахме записите от камерите и видяхме как я взимат", каза в ефира на "Здравей, България" управителят на заведението Николай Кондов.
По думите му в кутията имало между 300 и 400 евро, предназначени за лечението на 8-годишния Раян, който се нуждае от редица медицински процедури.
Николай споделя, че не знае дали откраднатите средства ще бъдат възстановени. От полицията засега не са им предоставили повече информация за извършителя. "Знаем само, че се работи по случая", казва той.
Служителите решили да разпространят видеозаписите в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора и някой да помогне за разпознаването на мъжа.
Това не е първият случай на кражба от обекта. Управителят разказа, че заведението било разбивано няколко пъти, но досега никой не е посягал на кутията за дарения. Тя била поставена на видно място, близо до прозореца, за да могат клиентите да научат историята на Раян и да помогнат с каквото могат. Служителите не предполагали, че някой ще открадне именно парите, предназначени за лечението на детето.
След случилото се те възнамеряват да прибират кутиите за дарения на сигурно място през нощта. "Как да предполагаш, че има толкова жалки хора?", коментира управителят.