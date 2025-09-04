Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания във Варна започва нова кампания по общинската програма за безплатни профилактични прегледи, съобщиха днес от лечебното заведение. Началото ще бъде поставено на 9 септември.

Нови 2135 пациенти в онкоболницата във Варна за година
Виж още Нови 2135 пациенти в онкоболницата във Варна за година

Прегледи за рак на маточната шийка ще се извършват всеки делничен ден от д-р Светослав Узунов. С кампанията ще бъдат ангажирани и двама уролози - д-р Константин Петров и д-р Тони Стателов. Профилактични прегледи за рак на кожата ще правят д-р Дияна Камбурова и д-р Бисерка Въжарова. В кампанията се включват и осем хирурзи от болницата, които ще приемат пациенти ежедневно.

Записванията ще стават на регистратурата на Диагностично-консултативния блок на лечебницата, на телефон 052 975 840. Кампанията ще продължи до изчерпване на средствата по общинската програма.

За БТА от болницата уточниха, че пациентите трябва задължително да се записват за преглед предварително и да спазват часовете, които са им дадени от регистратурата. От лечебницата припомниха още, че тя провежда периодично кампании за безплатни профилактични прегледи повече от 15 години. Първоначално инициативите бяха изцяло за нейна сметка, но през последните няколко години болницата разчита на финансовата подкрепа на Общината.

ИЗБРАНО
Знаете ли как се храни кучето Лайф
Знаете ли как се храни кучето
5980
Четирикратен олимпийски шампион продаде медалите и дома си, за да започне нов живот Корнер
Четирикратен олимпийски шампион продаде медалите и дома си, за да започне нов живот
12805
Семейният пчеларски бизнес в Горно Юруци покорява Германия Бизнес
Семейният пчеларски бизнес в Горно Юруци покорява Германия
3926
Google се срина за повече от час в почти целия свят IT
Google се срина за повече от час в почти целия свят
33172
Нови находки в средновековен манастирски комплекс на цар Иван Александър край Самоводене Impressio
Нови находки в средновековен манастирски комплекс на цар Иван Александър край Самоводене
5303
Сред българските архитектурни шедьоври в парк "Мини България" във Велико Търново (снимки) Trip
Сред българските архитектурни шедьоври в парк "Мини България" във Велико Търново (снимки)
1763
Куру фасулие: Чудният боб по турски Вкусотии
Куру фасулие: Чудният боб по турски
2106
Китайски хороскоп за септември 2025 г.: какво очаква всеки знак от източния календар? Zodiac
Китайски хороскоп за септември 2025 г.: какво очаква всеки знак от източния календар?
714
Лято 2025 - едно от най-горещите и сухи за последните 75 години Времето
Лято 2025 - едно от най-горещите и сухи за последните 75 години
468