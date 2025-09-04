Записванията ще стават на регистратурата на Диагностично-консултативния блок на лечебницата

Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания във Варна започва нова кампания по общинската програма за безплатни профилактични прегледи, съобщиха днес от лечебното заведение. Началото ще бъде поставено на 9 септември.

Прегледи за рак на маточната шийка ще се извършват всеки делничен ден от д-р Светослав Узунов. С кампанията ще бъдат ангажирани и двама уролози - д-р Константин Петров и д-р Тони Стателов. Профилактични прегледи за рак на кожата ще правят д-р Дияна Камбурова и д-р Бисерка Въжарова. В кампанията се включват и осем хирурзи от болницата, които ще приемат пациенти ежедневно.

Записванията ще стават на регистратурата на Диагностично-консултативния блок на лечебницата, на телефон 052 975 840. Кампанията ще продължи до изчерпване на средствата по общинската програма.

За БТА от болницата уточниха, че пациентите трябва задължително да се записват за преглед предварително и да спазват часовете, които са им дадени от регистратурата. От лечебницата припомниха още, че тя провежда периодично кампании за безплатни профилактични прегледи повече от 15 години. Първоначално инициативите бяха изцяло за нейна сметка, но през последните няколко години болницата разчита на финансовата подкрепа на Общината.

