Председателят на комисията уточни, че кметът има право да обжалва решението в 7-дневен срок. Окончателното произнасяне по случая ще бъде на съда

11272 Снимка: Община Варна

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Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна прекрати предсрочно пълномощията на кмета на града Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор.

Решението е взето с предварително изпълнение на заседание на комисията, на което са присъствали 26 от общо 27 членове. В подкрепа на решението са гласували 20 души, предаде БНР, цитирайки председателя на ОИК-Варна Велин Жеков след заседанието на комисията. По думите му решението е подкрепено от представители на всички политически сили.

Причината за решението са два сигнала, подадени до ОИК през миналата година, свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след ареста си на 8 юли.

Сигналите са разгледани във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който урежда случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.

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Председателят на комисията уточни, че кметът има право да обжалва решението в седемдневен срок. Окончателното произнасяне по случая ще бъде на съда.

Жеков съобщи още, че в ОИК са постъпили и други сигнали по сходен повод, които предстои да бъдат разгледани на следващи заседания.

На 11 ноември Общинската избирателна комисия обсъди сигнал на варненка, с който се искаше да бъде установено колко дни платен годишен отпуск се полагат на Благомир Коцев и дали отпускът, използван по време на задържането му след 8 юли, е бил законосъобразен.

Тогава председателят на ОИК Велин Жеков обяви, че комисията ще изиска информация от общинската администрация за ползваните отпуски на кмета, а едва след това ще се произнесе по същество по казуса. След анализ на събраните данни комисията е стигнала до решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Варна.

Решението на ОИК не е окончателно и подлежи на съдебен контрол. Ако бъде обжалвано в законоустановения срок, съдът ще трябва да се произнесе окончателно по казуса.

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