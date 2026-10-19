Община Варна събаря незаконно построени ресторант и автомивка
Заведението "Немо" се намира в местността Старите лозя-Буната, а автомивката - в Траката
Чуйте статията:
Община Варна започна процедури по премахване на два незаконни обекта - ресторант "Немо" в местността Старите лозя - Буната и автомивка в местността Траката, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Издадени са констативни актове, с което се поставя началото на производствата по събарянето им.
Проверката за ресторанта е установила, че той е изграден без разрешение за строеж и без одобрени инвестиционни проекти. Въпреки че за сградата е издадено удостоверение за търпимост от главния архитект на район "Приморски" през 2020 г., тя всъщност не е съществувала преди 2001 г.
При проверката на автомивката става ясно, че представлява метален навес с площ приблизително 180 квадратни метра. Покривът е изграден от термопанели, носени от метални колони и профили. Конструкцията е свързана с подпорна стена. Проверката е извършена на база писмо на Регионалната дирекция за национален строителен контрол във Варна, постъпило в администрацията през юли 2026 г. Обектът има разрешение за поставяне, издадено от кмета на район "Приморски" от 7 юли 2022 г. При проверката обаче е установено, че конструкцията не отговаря на законовите изисквания.