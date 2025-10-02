Община Варна призова жителите си да обезопасят своите имоти във връзка очаквани обилни валежи и силно морско вълнение.

Гневът на природата

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) - Варна издаде предупреждение за днес от първа степен (жълт код) за валежи от дъжд и втора степен (оранжев код) за силен вятър. Прогнозата сочи пориви на вятъра от североизток със скорост до 14-19 м/с (50-69 км/ч), на места и с пориви до 24 м/с (90 км/ч). Валежите от дъжд се очаква да са с количество 20-35 л/м2 за 24 часа - за територията на област Варна. Очаква се и повишено морско вълнение, което може да достигне и около 3-4 бала.

В тази връзка Община Варна съветва жителите да обезопасят домовете и имотите си - да затворят добре врати и прозорци, да приберат леки предмети от балкони и дворове, които може да бъдат отнесени от вятъра, както и да паркират автомобилите си далеч от дървета, строителни обекти и други потенциално опасни места.

Във връзка с прогнозата за усложнена метеорологична обстановка дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна изпрати препоръки до директорите на учебните заведения. В указанията се посочва необходимостта от повишено внимание при обезопасяване на прилежащите пространства, за да се предотврати опасност от падащи предмети и клони.

Директорите или техни служители следва да извършат прецизен оглед на състоянието на прозорците на сградите, както и да предприемат превантивни мерки за намаляване на риска от наводняване на дворове и прилежащи терени при обилни валежи. По отношение на придвижването на учениците, се препоръчва по преценка на директорите, организацията на учебния ден да бъде съобразена така, че по възможност да се избегне движение в тъмната част на денонощието. При необходимост може да се предвиди и намаляване на продължителността на учебните часове.

Чухме сирените. Но знаем ли какво да правим при извънредна ситуация?
Община Варна обяви готовност да използва системата за ранно оповестяване BG ALERT, за да изпрати съобщения до гражданите при евентуално усложняване на метеорологичната обстановка.

Сигнали за инциденти и опасности могат да се подават на телефон 112 и на дежурния телефон в общината - 052/820112.

