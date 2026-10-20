Марио Смърков бе категоричен, че бетонът в морето трябва да бъде премахнат

10378 Снимка: БТА

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Областният управител на Варна Марио Смърков разпореди да бъде освободен имот, ползван от рибари. Пред медиите той посочи, че по казуса с изземването на терена, който е частна държавна собственост, има окончателно решение на Върховния административен съд и задължително трябва да бъде изпълнено, предаде БТА.

Години наред имотът е ползван без правно основание и без да се плаща наем, посочи Смърков. Той уточни, че са извършвани и нерегламентирани строителни дейности, като има излят бетон в морето. Освен това са издигнати и постройки ниска категория.

Варненският областен управител бе категоричен, че бетонът в морето трябва да бъде премахнат. Според него това е задача на Община Варна, която би трябвало освен да премахва и да оказва контрол върху незаконното строителство.

Заповедта за освобождаването на имота на брега на Варненското езеро, потвърдена от Върховния административен съд, е от февруари 2025 година, допълни областният управител. Той изтъкна, че ползвателите са имали достатъчно възможности за диалог с Областната управа и да заявят желанието си да ползват терена по законов ред, но не са го направили.

Смърков коментира още, че в имота и до изградените бетонови съоръжения не пристават малки рибарски съдове, а кораби. Той бе категоричен, че на 6 ноември следва да стане изземването на имота. На ползвателите обаче е дадена възможност да го предоставят доброволно на Областната администрация.

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Решението по какъв начин и от кого ще се ползва теренът е на Областната управа и се взема от Комисията по управление и разпореждане, каза още Смърков.

Той уточни, че и настоящите ползватели могат да кандидатстват да ползват имота. Комисията взема решението, би следвало да бъде проведена тръжна процедура, така всички, които отговарят на изискванията, да се явят и при пълна прозрачност имотът да бъде отдаден под наем, какъвто до момента не е плащан, каза областният управител.

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