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Административният съд във Варна назначи съдебно-технически експертизи по още четири от делата за премахване на сгради в Баба Алино, след проведените открити съдебни заседания по случая, съобщиха от пресслужбата на институцията.

Баба Алино

От съда допълват, че производствата са част от общо 12-те дела, образувани по жалби на "Форест клуб Варна" ООД и "Венедикт 02" ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради. В тях са разположени 40 апартамента.

По четирите дела заседанията бяха отложени за началото на декември.

В края на септември Административният съд назначи експертизи по две от делата за премахване на сгради в местността Баба Алино. По-рано същия месец Община Варна наложи забрана за достъп до пет незаконни строежа в местността.

През август съдът определи, че събарянето на сгради в местността Баба Алино край Варна може да се случи след окончателното решаване на заведените дела по същество.

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