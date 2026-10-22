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Напрежение между рибари и областната администрация във Варна заради бъдещето на лодкостоянката "Черно море". Около 30 рибарски лодки са застрашени да останат без място за акостиране, след като е издадена заповед за освобождаване на държавния имот, използван като лодкостоянка повече от 70 години. Крайният срок за напускане е 13 ноември.

Рибарите твърдят, че нямат алтернативно място, където да преместят лодките и оборудването си, и се опасяват, че ще загубят поминъка си.

"Обжалвахме на всички възможни инстанции, но без резултат. Сега има нова заповед от господин Смърков, който по време на предизборната кампания ни подкрепи. Опитахме да потърсим контакт с него, но нищо не се случва", заяви по БНТ Александър Тръпчев, представител на рибарско сдружение.

От Областната администрация посочват, че имотът е частна държавна собственост и години наред е използван без правно основание и без заплащане на наем.

"Има окончателно решение на Върховния административен съд по казуса с изземването на имота и това решение следва да бъде изпълнено", заяви областният управител на Варна Марио Смърков.

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Според рибарите освобождаването на терена ще засегне пряко прехраната на около 40 души.

"Няма алтернатива, няма къде да отидат тези лодки и инвентарът. Това не са неща, които могат да се занесат у дома или да се оставят на някой паркинг. Това е традиция и прехрана за около 40 човека", подчерта Тръпчев.

Допълнително напрежение предизвикват и твърденията на областния управител за нерегламентирана строителна дейност на терена.

"Това се вижда дори с просто око, тъй като има излят бетон в морето. Ползвателите имаха достатъчно възможности за диалог с областната администрация, за да уредят ползването на имота по законов ред, но това не беше направено", коментира Смърков.

Рибарите отричат да са изливали бетон и твърдят, че става дума за поставени панелни плоскости. По думите им вече са подали искане за законно ползване на имота, но все още не са получили отговор.

Областният управител обясни, че подаването на заявление само по себе си не дава право за ползване на терена.

"На много по-ранен етап им е обяснено, че има възможност да кандидатстват, но самото кандидатстване не предоставя възможност за ползване. Това е решение, което се взема от Комисията по управление и разпореждане", уточни Смърков.

Той допълни, че все още има възможност отношенията с ползвателите на имота да бъдат уредени по законов ред.

От областната администрация възнамеряват да предоставят терена под наем. За целта предстои да бъдат изготвени правила и условия, на които трябва да отговарят кандидатите.

Междувременно рибарите настояват за решение преди изтичането на срока за освобождаване на лодкостоянката и предупреждават, че са готови на протестни действия.

"Много скоро ще има мирен протест, който твърде вероятно да ескалира", заяви Александър Тръпчев.

Засега остава неясно дали рибарите ще могат да продължат да използват лодкостоянката след 13 ноември, или ще трябва да преместят плавателните си съдове, без да имат осигурена алтернатива.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.