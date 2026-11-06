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Областната дирекция на МВР във Варна планира да попълни около 74 свободни полицейски длъжности в рамките на текуща конкурсна процедура. Новоназначените служители ще бъдат ангажирани пряко с работата на терен, съобщи директорът на дирекцията старши комисар Живко Желев, предаде БТА.

По думите му увеличаването на полицейското присъствие, съчетано с по-добра организация на дейността, ще даде осезаеми резултати за сигурността в областта.

Желев призна, че варненската полиция има нужда както от допълнителни щатни бройки, така и от повишаване на нивото на дирекцията. Той обаче подчерта, че преди да бъдат предприети подобни стъпки, е необходимо да се оптимизира работата на структурата.

Едва след това може да бъде направен точен анализ на необходимите допълнителни ресурси. Директорът беше категоричен, че предстоящата оптимизация няма да бъде свързана със съкращаване на служители.

Като едно от най-сериозните предизвикателства пред институциите старши комисар Желев посочи необходимостта от по-тясно взаимодействие между отделните власти.

Според него местната и изпълнителната власт, както и останалите държавни структури, трябва да работят заедно и да поставят обществения интерес на първо място. Само чрез общи усилия може да бъде възстановено доверието на гражданите и да се гарантират сигурността и спокойствието им. Изявлението на директора на ОДМВР - Варна беше направено по повод предстоящия професионален празник на българската полиция - 8 ноември, Архангеловден.

Старши комисар Живко Желев присъства на заупокойна молитва в памет на полицаите, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Богослужението се състоя в храм "Св. Архангел Михаил" във Варна.

По случай професионалния празник ще бъдат отличени и служители на областната дирекция. Наградите ще бъдат връчени от министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР и директора на ОДМВР - Варна.

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