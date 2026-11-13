Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Митническите служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториална дирекция Митница Варна задържаха голямо количество от 10 751 недекларирани стоки и 52 224 "маркови" парфюми и други артикули при четири отделни проверки на морски контейнери и товарни автомобили със стоки от Китай и Турция, внос за България, съобщават от Агенция "Митници".

След извършен анализ на риска, пратките са селектирани от служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване" за щателни митнически проверки. В хода на контролните действия инспекторите откриват в единия от контейнерите със стоки от Китай недекларирани 9708 артикула, сред които ароматизатори за автомобили, кърпи и козметични четки.

Иззеха над 320 фалшиви парфюми за 45 000 евро от магазини в "Златни пясъци"
Виж още Иззеха над 320 фалшиви парфюми за 45 000 евро от магазини в "Златни пясъци"

Други недекларирани 1043 комплекта пердета са задържани при проверка на товарен автомобил с българска регистрация. Той е превозвал текстилни изделия и облекла от Турция под митнически режим "транзит" до митническо учреждение в ТД Митница Варна за "допускане за свободно обращение".

При друга проверка на морски контейнер с групажни стоки от Китай, митническите инспектори установяват сред декларираните артикули 51 072 опаковки парфюми с обозначения на защитени марки.

Още 1152 пластмасови четки за коса с фигуративни и словни изображения на анимационни герои - обект на интелектуална собственост, са установени в товарен автомобил със стоки от Турция, също декларирани за "допускане за свободно обращение".

Контрабандните 10 751 стоки са задържани и по случаите ще бъдат образувани административнонаказателни производства.

"Марковите" 52 224 парфюми и аксесоари също са иззети в изпълнение на европейски Регламент 608/2013 относно защита на правата върху интелектуалната собственост и ще бъдат сезирани притежателите на съответните защитени марки.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Участник в американско риалити е задържан за убийство в Бодрум Лайф
Участник в американско риалити е задържан за убийство в Бодрум
4298
Вечер за историята в Пирея: Везенков вече е №1 в Европа с екипа на Олимпиакос Корнер
Вечер за историята в Пирея: Везенков вече е №1 в Европа с екипа на Олимпиакос
9409
"Мерцедес-Бенц" спира всички нови инвестиции в Германия, обмисля закриване на заводи Бизнес
"Мерцедес-Бенц" спира всички нови инвестиции в Германия, обмисля закриване на заводи
11738
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им IT
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им
6609
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания" Impressio
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания"
15294
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти на бъдещето URBN
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти н...
4652
Новата врата към Антарктида: Най-южният хотел в света вече приема гости Trip
Новата врата към Антарктида: Най-южният хотел в света вече приема гости
1452
Защо звездите се запалиха по боба Вкусотии
Защо звездите се запалиха по боба
1132
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно Zodiac
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно
588
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра Времето
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра
200