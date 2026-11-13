Артикулите са открити при четири проверки на морски контейнери и камиони от Китай и Турция

187 Снимка: Агенция "Митници"

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Митническите служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториална дирекция Митница Варна задържаха голямо количество от 10 751 недекларирани стоки и 52 224 "маркови" парфюми и други артикули при четири отделни проверки на морски контейнери и товарни автомобили със стоки от Китай и Турция, внос за България, съобщават от Агенция "Митници".

След извършен анализ на риска, пратките са селектирани от служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване" за щателни митнически проверки. В хода на контролните действия инспекторите откриват в единия от контейнерите със стоки от Китай недекларирани 9708 артикула, сред които ароматизатори за автомобили, кърпи и козметични четки.

Други недекларирани 1043 комплекта пердета са задържани при проверка на товарен автомобил с българска регистрация. Той е превозвал текстилни изделия и облекла от Турция под митнически режим "транзит" до митническо учреждение в ТД Митница Варна за "допускане за свободно обращение".

При друга проверка на морски контейнер с групажни стоки от Китай, митническите инспектори установяват сред декларираните артикули 51 072 опаковки парфюми с обозначения на защитени марки.

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Още 1152 пластмасови четки за коса с фигуративни и словни изображения на анимационни герои - обект на интелектуална собственост, са установени в товарен автомобил със стоки от Турция, също декларирани за "допускане за свободно обращение".

Контрабандните 10 751 стоки са задържани и по случаите ще бъдат образувани административнонаказателни производства.

"Марковите" 52 224 парфюми и аксесоари също са иззети в изпълнение на европейски Регламент 608/2013 относно защита на правата върху интелектуалната собственост и ще бъдат сезирани притежателите на съответните защитени марки.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.