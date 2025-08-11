Мъж на 59 години от село Медовец е настанен в болница с опасност за живота, след като паднал от електрическа тротинетка, съобщиха днес от полицията във Варна. Инцидентът е станал в ранните сутрешни часове на неделния ден. При падането мъжът е получил пневмоторакс и счупвания на ключица и ребра.

Войната по пътищата

Забраниха електрическите тротинетки за деца под 16 г., ще се плаща и "Гражданска отговорност"
Последният тежък инцидент с тротинетка във Варна бе в края на юни, когато 41-годишен мъж пострада на пътя Варна - Златни пясъци. В началото на юли 31-годишен мъж, управляващ такова превозно средство, нападна полицай, който опитвал да го спре, защото кара на зиг-заг по пътя.

През почивните дни полицията във Варна е хванала 42-годишен мъж да шофира с 2,21 промила алкохол в кръвта. Той е отказал да му бъде направено лабораторно изследване, а срещу него е образувано бързо производство.

В болница е настанен 32-годишен мъж от София, който самокатастрофирал в местност между селата Ново Оряхово и Шкорпиловци. Направеният му тест е отчел 1,79 промила алкохол в кръвта. По случая е образувано досъдебно производство.

