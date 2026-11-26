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По повод изказванията на депутати от "Демократична България", че Варна отдавна е завладяна от групировки и изразеното от отстранения кмет Благомир Коцев мнение, че Кирил Йорданов е бил "кмет на ТИМ", а Иван Портних - "кмет на Даниел Славов-Дънката", бизнесменът Марин Митев коментира пред БНР: "Кирил Йорданов си беше кмет на тогавашното "Ново време", беше ерата Добри Митев и така нататък, Димов... Кирил мисля, че беше един прекрасен кмет".

Марин Митев, който е един от тримата основатели на "ТИМ" заяви, че не се чувства част от "завладяването" на града: "Какво значи да владеем града? Всички поръчки, всички договорчета... Ние нямаме нито поръчки, нито договори имаме с общината - обслужване, не сме на вход и на изход. Има статистика. Нека се погледне кой какво става, какво прави, какви договори има."

Попитан дали е готов да проверят цялата документация на бизнеса му, Марин Митев заяви: "Ами какво да ми проверят? Първо, аз съм пенсионер! Могат да ми проверят пенсионните осигуровки! Да, разбира се. Всички дружества, които ние имаме, си имат управители, имат си директори, не сме само в туризма. Основно в града сме, в туризъм. Проектите са световноизвестните - нашият "Спортен комплекс Варна", Алея Първа, "Св. Св. Константин и Елена" - това са основно проектите ни в региончето".

Относно изказването на кмета на Варна Благомир Коцев, че той и екипът му са били под обсада заради постоянни атаки от хора, които искат да управляват вместо тях, Митев отрече от негово име да е оказвано влияние: "Настоящият кмет Благомир Коцев, като гражданин ми е приятел. Той може да го потвърди. Често се виждам с него. По житейски въпроси, коментари. Като коментар, не на позиция на нещо, а като приятел, като гражданин".

Митев отрече да е съветвал Коцев по управленски проблеми и уточни: "Не, не! Ако бях кмет, щях да го съветвам! Не! Да речем, че си имам някакъв поглед за нещо - личен поглед - и ние сме коментирали. По принцип всички срещи са по негова инициатива. Да върна назад - когато трябваше да става областен управител, той се обади и каза, че е притиснат. Предварително се извини, че е притиснат от София и в името на - хайде да не казвам на популизма - на пиара, дойде с идея да спре автомобилите на Алея Първа. Момчето се извини, и аз му казах: "Ами хубаво, добре, така като са ти наредили". Просто бяхме уведомени! Той тогава ми казва: "Притискат ме" Викам: "Ами кой те притиска, бе?" Ами..."

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След журналистически коментар, че гражданите не искат коли на Алея Първа в морската столица, Марин Митев довърши разказа си: "Така е и да, и не. Ами Кирил Петков? По нареждане на Кирил Петков, нали, за да се (обърне) внимание, че това нещо ще върши работа за кампанията и пристъпихме. В момента алеята е спряна незаконно, няма заповед за спиране на автомобилите. Има просто по нареждане на кмета общинска полиция - има една будка с двама мръзнещи полицаи, на които ние пуснахме едно кабелче да не умират от студ".

По повод предстоящото приемане на нов план за движение и заявеното от хората снощи, че крайбрежната алея трябва да е отворена за всички Марин Митев каза: "Алеята е така нареченият "клас А". Ние имаме да изпълним финансова програма. Това нещо може би се е казвало хиляда пъти. За кого ще е тая алея? За мен? Тая алея е за гражданите на Варна. Има добри практики навсякъде по света. Там, където има вода - река, океан, море - има нещо, което се случва. Има връзка между населеното място и водата. Там, където има вода, по принцип там се развива всичко. Може да се погледне Сен Тропе - хайде, силно казано - Ница, други места, Анталия, навсякъде по света, да не говорим за Италия. Има си някакви решения, които, ако това върши място - да има равновесие между автомобили, да има място за паркиране, да има културна.."

Относно обществените опасения от автомобилния трафик, Марин Митев успокои: "Ами нали това нещо се урегулира с някакви знаци, с полиция и така нататък".

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Попитан вярно ли е, че холдингът е отправил искане до общината алеята да бъде обявена за улица и там да има движение на коли, Митев уточни: "Аз не съм изпълнителен директор на "Холдинг - Варна". Има зони, където няма автомобили. Има, може да минат само автомобили със специален достъп - линейки, зареждане..."

На въпрос дали може асансьорът, който се строи в момента, да бъде използван, за да се слиза с него и да няма проблеми, Митев коментира: "Мисля, че няма такъв капацитет. Това просто е една връзка от парка към долу, към морето, понеже склонът е 30 метра. Сега нали се разхождат с децата си? Има си зона, където има, минават автомобили отзад до ската, има си място за паркиране, отпред алеята си е пешеходна. Има ли конфликт някъде? Проектът е нещо много хубаво. За жалост, то и Айфеловата кула в Париж като са почнали да я правят, тогава е било големи скандали, голямо блъскане, големи брожения, политици, проектанти. Какво друго? Същата работа! Народът, като се направи.... както и в "Св. Св. Константин и Елена" - отначало, нали: "Басейн, а-у", нали, после всеки си обу чехличките и се припозна и се разхожда, снима се и така нататък. Това е много прекрасно място, което струва много пари, много енергия. Дай, Боже, да стане. Мисля, че по съвсем друг... Появата на асансьора и водния център сега ще обърнат палачинката, гарантирам. Това нещо без хората не може да съществува, този организъм."

На въпрос дали е готов да освободи морската столица от влиянието си, Марин Митев коментира: "Ами аз не виждам какво влияние имам в града. Градът се владее от кмета и администрацията му... Докъде ходихте снощи, докъде стачкувахте? До хотел "Капитол"? Защо не продължихте до "Хоризонт"? Там има движение, автомобили в идеалния парк, паркинги, не знам. Аз не съм ходил. Ходил съм един път - кметът ме кани, даже и на срещата бях с Даниел, беше поканил и Даниел. Даже той, като отидем, ни записва винаги с неговите средства. Има камери в ресторантите..."

Марин Митев отрича да е един от големите олигарси на България с много пари и много имоти: "Имоти, имоти... Това са публични дружества, където примерно "Холдинг Варна" има 18 000 акционера. Аз нямам акции на "Холдинг Варна". Може да се провери в регистъра. Нека да се изкарат и офшорките, ако има такива, и да се види кой е собственикът. Има си статистика и така! Аз съм си пенсионер. Какво влияние? Имам приятели - и кметът ми е приятел, и Дънката ми е приятел, и с контрагентите, и с фирмите, които работим, строителния бранш. Всичко... 250 000 човека град, от които някакъв продукт създават една трета".

Той оцени като "виц" твърдението, че "Дънката и ТИМ" са свалили кмета на Варна чрез Общинската избирателна комисия. "Това сериозно ли е? Абсурд Даниел Славов да изкара, значи, 20 000 по 20 - 400 000 евро! Абсурд! Той е стиснат! По-хубаво да си купи един часовник. А аз съм пенсионер! Пенсията не ми позволява!"

Попитан дали би харесвал Коцев и когато не иска да изпълни даден проект, Митев коментира: "Ами ние нямаме кой знае какви проекти. По принцип аз нямам оплакване. Да, не става веднага, нали, то никога не е ставало".

Бизнесменът разказа и за своя скорошна среща с Коцев: "ОИК... в предни срещи преди месец някъде той беше споменал - нали, по принцип на срещите има трети лица, това обикновено е зет му Васко, много читаво момче, може би той сега е близо до него и така нататък, постоянно се движат заедно - беше ми споменал, че имал информация, че се очаквало евентуално... даже аз тогава чух, за пръв път чух какво е това ОИК, нали, че имало вероятност през ОИК да бъде... Даже кметът ми каза: "Пътувах с един таксиметров шофьор и таксиметровият шофьор ми каза, че ще ме свалят." Викам: "Благо, то на чужд гръб и сто тояги са малко. Туй е брилянтен вариант. Ти все едно ще ти стартират една рекламна кампания, една предизборна кампания", и викам: "Ти тогава се пиши кмет." Викам: "Аз ако бях на твое място" - на шега, нали - "...щях да изкарам някой лев и ОИК да ме свали, и пак наново широки народни маси ще ръкопляскат, ще бягат" и викам. Беше в кръга на шегата и то се случи точно така".

И отново категорично отрече да има каквото и да е общо с отстраняването на кмета: "Е, какво да имам? Един човек, с който съм в приятелски отношения - когато ми звънне, се виждаме - в добрия смисъл на думата...". "Ами ако сме голям фактор, защо ни спряха колите на Алеята?!", попита още той пред репортера на БНР.

""Алтернатива на гражданите" не е наша група. Това си е групичка на бизнеса. Не е наша", категоричен бе Митев.

По повод твърденията на Христо Димитров, че в "Алтернатива на гражданите" има хора от фирми на ТИМ бизнесменът заяви: "Няма такива хора, баш на ТИМ! Първо, ТИМ - няма такова чудо, такова животно - ТИМ - няма. Може да кажеш "Химимпорт", "Холдинг Варна"... "Алтернативата" е едно сдружение, което взе една визитка за една партия, да участва в местните избори. И даже, доколкото знам, Христо Димитров заедно с Узунов беше посетен от Кирил Петков на вилата на Христо Димитров в село Здравец, където той помоли. Тогава "Алтернативата", доколкото знам, нямаше някакво пристрастие да бъде ориентирана към някой - дали към Портних, дали към Благо. Нямаше пристрастие. Искаха просто да си имат една малка групичка в Общинския съвет, да са хаберлии и да не ги ограбят."

Групата не е създадена с протекция и одобрение от Митев, допалва тойй: "Каква протекция? Те хората са много богати. По списък да ги одобря? По красота, като кмета? Така че бяха помолени от г-н Кирил Петков да се обърне внимание, да се помогне Благо да стане кмет и хората се отзоваха, припознаха го. Благо е харесван мъж. Той се среща с много хора. Не е отстранен. Снощи 3000 човека ли, колко сте били".

Марин Митев отрече да живее като олигарх: "Не пътувам със самолет! Нямам частен самолет и влак нямам, частен. Нямам излишни средства от тези, с които живея!".

Бизнесменът е готов на всякакви проверки от държавата. Запитан какво мисли за правителството заяви: "Срещу властимеещи не се рита. Това е положението."

Марин Митев за пореден път категорично отрече да владее града: "Теглим кредити и си плащаме заплатите, особено по време на ковид".

Запитан дали би се кандидатирал за кмет на Варна, той демонстрира добро настроение: "Направете ми някаква статистика, рейтинг, защо да не се кандидатирам".

Относно строежа на стадион "Варна" той заяви, че конструкцията напредва "според възможностите". "Казвам за осми път - ние нямаме задължение да правим стадион. Правим го от добра воля. В момента си вкарваме капитала - 20 милиона "Спортен комплекс Варна", "Химимпорт" - и имаме да взимаме Бойко, което ни подари. 7 милиона мисля, че имаме да вземеме от държавата, и смятаме с тия пари... В момента грубият строеж е приключил. С тези пари трябва да го оборудваме и да е готов.

2027-а смятам, че ако сме живи и здрави, ще го приключим. Мисля, че на 30 декември".

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.