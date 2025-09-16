39 Снимка: Кинофестивал "Златна роза"

В конкурсната програма на 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм "Златна роза" ще бъдат показани 17 пълнометражни и 24 късометражни филма. Това съобщават организаторите от Националния филмов център.

Форумът, представящ новата продукция на националното ни кино, се провежда във Фестивалния и конгресен център във Варна от 16 до 23 септември. Откриването ще бъде с лентата "Любоф" на Ивайло Христов, както и със специален филм с откъси от най-големите роли на Руси Чанев, по повод неговата 80-годишнина.

Варненската публика ще има възможност първа след премиерата във Венеция да види новия филм на Стефан Командарев "Made in EU". Прожекции ще имат най-гледаното българско заглавие за годината - "Гунди - легенда за любовта", както и "Безсрамните" на Константин Божанов, отличен с награда на фестивала в Кан през 2024 г.

Паралелната програма на 43-тото издание на "Златна роза" включва 13 заглавия, както и прожекции на пет филмови класики, които отдават почит на българското кинонаследство, организирани със съдействието на Националната филмотека. Филмови историци от Полша, Румъния и България ще обсъдят "Близкото минало в съвременното източноевропейско кино". Ще има "Кино за ученици" (съвместно с Арте Урбана); както и иновативна платформа Pop-Up-Cineplex - Sci-fi edition за нов поглед върху избрани филми, съпътствани с дискусии.

На фестивала ще бъдат представени няколко издания, свързани със седмото изкуство. Сред тях са "Насаме с незабравимите" от Виолета Цветкова; "Манифестът "Догма 95". Рефлексии към най-новото българско кино" от Елица Матеева; "От Луна АД до кинопросветата по селата" на Петър Кърджилов; сборникът "Charlie Chaplin on Vitosha. The shaping of film culture in Bulgaria and the Balkans between the world wars" и "Властта на киното. Антология на българската филмова мисъл между двете световни войни" със съставител Росен Спасов.

Освен традиционните отличия "Златна роза", тази година ще бъдат връчени и специални награди на Филмаутор за млади автори до 35 години; за артистична смелост; на Асоциацията на жените в киното. Официалната визия на "Златна роза" тази година е на дизайнера Николай Тонков-Бен и е посветена на 80-годишнината на актьора Руси Чанев. Събитието се организира с подкрепата на Община Варна, Министерството на културата и Изпълнителна агенция "Национален филмов център". Българската телеграфна агенция е главен медиен партньор на фестивала, заедно с Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.