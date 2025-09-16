В конкурсната програма на 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм "Златна роза" ще бъдат показани 17 пълнометражни и 24 късометражни филма. Това съобщават организаторите от Националния филмов център.

Форумът, представящ новата продукция на националното ни кино, се провежда във Фестивалния и конгресен център във Варна от 16 до 23 септември. Откриването ще бъде с лентата "Любоф" на Ивайло Христов, както и със специален филм с откъси от най-големите роли на Руси Чанев, по повод неговата 80-годишнина.

Две седмици до старта на 43-тия Фестивал на българския игрален филм "Златна роза"
Виж още Две седмици до старта на 43-тия Фестивал на българския игрален филм "Златна роза"

Варненската публика ще има възможност първа след премиерата във Венеция да види новия филм на Стефан Командарев "Made in EU". Прожекции ще имат най-гледаното българско заглавие за годината - "Гунди - легенда за любовта", както и "Безсрамните" на Константин Божанов, отличен с награда на фестивала в Кан през 2024 г.

Паралелната програма на 43-тото издание на "Златна роза" включва 13 заглавия, както и прожекции на пет филмови класики, които отдават почит на българското кинонаследство, организирани със съдействието на Националната филмотека. Филмови историци от Полша, Румъния и България ще обсъдят "Близкото минало в съвременното източноевропейско кино". Ще има "Кино за ученици" (съвместно с Арте Урбана); както и иновативна платформа Pop-Up-Cineplex - Sci-fi edition за нов поглед върху избрани филми, съпътствани с дискусии.

На фестивала ще бъдат представени няколко издания, свързани със седмото изкуство. Сред тях са "Насаме с незабравимите" от Виолета Цветкова; "Манифестът "Догма 95". Рефлексии към най-новото българско кино" от Елица Матеева; "От Луна АД до кинопросветата по селата" на Петър Кърджилов; сборникът "Charlie Chaplin on Vitosha. The shaping of film culture in Bulgaria and the Balkans between the world wars" и "Властта на киното. Антология на българската филмова мисъл между двете световни войни" със съставител Росен Спасов.

Освен традиционните отличия "Златна роза", тази година ще бъдат връчени и специални награди на Филмаутор за млади автори до 35 години; за артистична смелост; на Асоциацията на жените в киното. Официалната визия на "Златна роза" тази година е на дизайнера Николай Тонков-Бен и е посветена на 80-годишнината на актьора Руси Чанев. Събитието се организира с подкрепата на Община Варна, Министерството на културата и Изпълнителна агенция "Национален филмов център". Българската телеграфна агенция е главен медиен партньор на фестивала, заедно с Българската национална телевизия и Българското национално радио.

ИЗБРАНО
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми Лайф
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми
11788
Феномен! Мондо Дуплантис подобри световния рекорд за 14-и път Корнер
Феномен! Мондо Дуплантис подобри световния рекорд за 14-и път
3948
Първа US инспекция в Украйна на потенциалните обекти по сделката за полезните изкопаеми (снимки) Бизнес
Първа US инспекция в Украйна на потенциалните обекти по сделката за полезните изкопаеми (снимки)
4692
България е на дъното по е-умения. Какъв е изходът? IT
България е на дъното по е-умения. Какъв е изходът?
6364
Атанас Атанасов: За да бъдеш добър киноактьор, трябва да си работил много сериозно в театъра Impressio
Атанас Атанасов: За да бъдеш добър киноактьор, трябва да си работил много сериозно в театъра
1320
Къде лятото продължава през септември: 5 слънчеви дестинации Trip
Къде лятото продължава през септември: 5 слънчеви дестинации
1776
Ръждясали тави за печене? Ето как един картоф може да реши този проблем Вкусотии
Ръждясали тави за печене? Ето как един картоф може да реши този проблем
1508
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг? Zodiac
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг?
711
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре Времето
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре
2853