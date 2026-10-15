В сигнала са посочени двама общински служители, а кметът настоява и за отнемане на правомощията на главния архитект Виктор Бузев заради установени от ДНСК нарушения

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Община Варна пусна днес сигнал до прокуратурата във връзка с предполагаеми нарушения от определени нейни служители, каза на пресконференция кметът Благомир Коцев.

Той уточни, че сигналът засяга дирекциите, които отговарят за градоустройството и строителния контрол в Общината. Кметът припомни, че в Общината правят от доста време вътрешна проверка, която се отнася за контрола на строителството в града. Имаме съмнения след тази проверка, че определени действия или бездействия на служителите могат да бъдат повод за сериозни проверки от страна на прокуратурата, коментира Коцев. По думите му, вследствие на тази проверка е подготвен сигналът, който да провокира най-малкото една сериозна проверка от страна на прокуратурата към служители на Общината, които вече са освободени от тази институция. Кметът добави, че някои от служителите продължават да бъдат в дълги безкрайни болнични, които също трябва да бъдат обект на проверка и заяви, че Общината ще ги оспори със сигурност.

В отговор на въпрос Коцев каза, че главният архитект Виктор Бузев също е в болничен, в момента е в бащински отпуск. За него той посочи, че има установени от ДНСК нарушения при неговата работа, които са станали повод Общината да изпрати до министъра на регионалното развитие молба за започване на процедура за отнемането на неговите правомощия, която все още е висяща във ведомството. В този случай смятаме, както и ДНСК потвърждава за определени нарушения, че има основание ние да поискаме неговото отстраняване от министъра на регионалното развитие, заяви Коцев.

Той уточни, че тази проверка в момента все още е в ход в Общината, направена е инспекция на строителния контрол. Това, което засяга работата на главния архитект, са редица удостоверения за търпимости, които са издавани назад в годините, както и разрешения за строеж, които са минавали контрол на РДНСК, но в крайна сметка се виждат и някои спорни практики, обясни Коцев.

Той каза, че има проекти, които не са били съгласувани например с ВиК. Практиката в Общината е тези проекти да бъдат съгласувани както с ВиК, така и с енергоразпределителните дружества, но в някои случаи такива съгласувания няма, заяви той.

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Кметът каза още, че от месеци работят по нова градоустройствена политика на Общината, която предполага много по-ясен ред в одобрението на инвестиционните проекти, в одобрението на устройствените планове, така че да е ясно за всеки един инвеститор на какви критерии трябва да отговаря. И ако отговаря, разбира се, неговите документи ще бъдат одобрявани в срок, заяви той и допълни, че целта е да може да се ускорят изрядните инвеститори, да бъдат одобрявани техните преписки в срок и да не бъдат бавени, защото това създава много поводи за спекулации. Сред другите промени в градоустройството, които е предприело ръководството на Общината, е изменение на Общия устройствен план на града.

Попитан за конкретни имена в сигнала, Коцев каза, че смята, че ако прокуратурата този път се сезира, а не остави нещата без бъдещи действия, ще може да установи всички тези служители, които имат отношение. Призовавам прокуратурата за активност, да направи всички пълни проверки, да извика всеки един, който прецени, че трябва да бъде разпитан, и да направи своите изводи за действията или бездействията на съответните служители, добави кметът. Той обяви, че е имало вече редица сигнали до прокуратурата, свързани с незаконно строителство в града, но обикновено Общината е оставала без отговор. "Те не са длъжни да ни уведомят, но не съм чул и да има предприети някакви действия от тяхна страна", каза Коцев и добави, че във внесения сигнал са упоменати двама души.

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