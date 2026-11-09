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Една от най-големите компании за контейнерни превози в света - френската CMA CGM, въвежда допълнителна такса заради военния риск в Черно море. Мярката влиза в сила от 9 ноември и обхваща товарите, превозвани от и към черноморските държави, включително през българските пристанища Варна и Бургас, съобщи NOVA.

Черно море под прицел

Според официалното съобщение на компанията надбавката е в размер на 35 долара за всеки 20-футов контейнер, или 70 долара за стандартен 40-футов контейнер. Тя ще се начислява за всички видове товари, независимо от тяхното предназначение.

Новите условия засягат и пристанищата Констанца в Румъния и Поти в Грузия, както и останалите черноморски пристанища, обслужвани от превозвача.

От CMA CGM мотивират решението с усложнената ситуация по сигурността в региона през последните месеци. Компанията посочва, че на 16 септември Черно море е включено в списъка на зоните с военен риск на Съвместния военен комитет, което увеличава разходите за осъществяване на морски превози.

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Целта на допълнителното плащане е да компенсира част от тези разходи и да позволи продължаването на транспортните услуги. За превози, свързани със САЩ и техните територии, Австралия, Нова Зеландия и определени държави от Латинска Америка, новата такса ще започне да се прилага от 1 декември, съобразно съответните регулаторни изисквания.

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