От едва 1835 гласа на първия тур разликата между двамата кандидати достигна близо 31 000 гласа на балотажа, като Йотова получи над 60% подкрепа в областта – повече от средното за страната

119 Снимка: БТА

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президентския балотаж във Варненска област с 60,68% от гласовете срещу 36,03% за Андрей Гюров и Георги Кандев. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки достига 30 970 гласа, след като на първия тур Йотова водеше с едва 1835 гласа. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 100% обработени секционни протоколи.

На втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 76 235 избиратели, или 60,68% от действителните гласове във Варненска област. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 45 265 гласа, или 36,03%.

Разликата между двете двойки е 30 970 гласа в полза на Йотова, или 24,65 процентни пункта.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 4141 души, или 3,30%. Общо действителните гласове на балотажа са 125 641.

Как се промени вотът между двата тура

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На първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври, резултатите във Варненска област бяха значително по-близки. Тогава Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 32,13%, или 33 199 гласа, докато Андрей Гюров и Георги Кандев събраха 30,35%, или 31 364 гласа. Преднината на Йотова беше едва 1835 гласа, или 1,78 процентни пункта.

Седмица по-късно разликата между двамата нарасна до близо 31 хиляди гласа.

Между първия тур и балотажа Йотова увеличава подкрепата си с 43 036 гласа, докато Гюров прибавя 13 901 гласа към резултата си.

Така преднината на Йотова нараства с 29 135 гласа, а разликата в процентните пунктове се увеличава от 1,78 на 24,65 пункта.

Данните показват, че Йотова е привлякла над три пъти повече допълнителни гласове от своя опонент между двата тура.

Подкрепата за Илияна Йотова във Варненска област е по-висока от средната за страната. При 99,68% обработени секционни протоколи в национален мащаб Йотова и Вълчев получават 57,66%, или 1 091 206 гласа, докато Гюров и Кандев събират 39,38%, или 745 303 гласа. Това означава, че резултатът на Йотова във Варненска област е с около 3 процентни пункта над националния, докато подкрепата за Гюров е с около 3,35 пункта по-ниска.

Разликата между кандидатите във Варненска област е 24,65 процентни пункта срещу 18,28 пункта на национално ниво. Така преднината на Йотова във Варненско е с 6,37 процентни пункта по-голяма от тази в страната.

Избирателната активност се повиши с близо 6 процентни пункта

На първия тур тя е била 25,28%, като до урните са отишли 103 143 души. На балотажа активността достига около 31%, а гласувалите са 125 720. Това представлява увеличение с 22 577 избиратели спрямо първия тур.

Най-висока активност на балотажа е отчетена в община Варна - 33,6%, а най-ниска в община Долни чифлик - 17,16%.

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