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Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президентския балотаж във Варненска област с 60,68% от гласовете срещу 36,03% за Андрей Гюров и Георги Кандев. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки достига 30 970 гласа, след като на първия тур Йотова водеше с едва 1835 гласа. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 100% обработени секционни протоколи.

Президентски избори 2026

На втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 76 235 избиратели, или 60,68% от действителните гласове във Варненска област. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 45 265 гласа, или 36,03%.

Разликата между двете двойки е 30 970 гласа в полза на Йотова, или 24,65 процентни пункта.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 4141 души, или 3,30%. Общо действителните гласове на балотажа са 125 641.

Как се промени вотът между двата тура

На първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври, резултатите във Варненска област бяха значително по-близки. Тогава Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 32,13%, или 33 199 гласа, докато Андрей Гюров и Георги Кандев събраха 30,35%, или 31 364 гласа. Преднината на Йотова беше едва 1835 гласа, или 1,78 процентни пункта. 

Седмица по-късно разликата между двамата нарасна до близо 31 хиляди гласа.

Между първия тур и балотажа Йотова увеличава подкрепата си с 43 036 гласа, докато Гюров прибавя 13 901 гласа към резултата си.

Така преднината на Йотова нараства с 29 135 гласа, а разликата в процентните пунктове се увеличава от 1,78 на 24,65 пункта.

Данните показват, че Йотова е привлякла над три пъти повече допълнителни гласове от своя опонент между двата тура.

Подкрепата за Илияна Йотова във Варненска област е по-висока от средната за страната.  При 99,68% обработени секционни протоколи в национален мащаб Йотова и Вълчев получават 57,66%, или 1 091 206 гласа, докато Гюров и Кандев събират 39,38%, или 745 303 гласа.  Това означава, че резултатът на Йотова във Варненска област е с около 3 процентни пункта над националния, докато подкрепата за Гюров е с около 3,35 пункта по-ниска.

Разликата между кандидатите във Варненска област е 24,65 процентни пункта срещу 18,28 пункта на национално ниво. Така преднината на Йотова във Варненско е с 6,37 процентни пункта по-голяма от тази в страната.

Избирателната активност се повиши с близо 6 процентни пункта

На първия тур тя е била 25,28%, като до урните са отишли 103 143 души. На балотажа активността достига около 31%, а гласувалите са 125 720.  Това представлява увеличение с 22 577 избиратели спрямо първия тур.

Най-висока активност на балотажа е отчетена в община Варна - 33,6%, а най-ниска в община Долни чифлик - 17,16%.

 

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