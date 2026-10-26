Победителят получават 32,13% от гласовете срещу 30,35% за втория при избирателната активност от 25,28%

105 Снимка: БТА

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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев получава най-много гласове във Варненска област на първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври. При 100% обработени протоколи Йотова и Вълчев събират 32,13% от вота, а Андрей Гюров и Георги Кандев остават втори с 30,35%, показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

За Йотова и Вълчев са гласували 33 199 избиратели, докато Гюров и Кандев получават подкрепата на 31 364 души. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е едва 1835 гласа, или 1,78 процентни пункта. Така Варна се нарежда сред областите с малка разлика между двамата основни претенденти за "Дондуков" 2.

На трето място се нареждат кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 16 880 гласа, или 16,33% от вота. Те изостават от втората двойка с 14 484 гласа.

Четвъртата позиция е за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от "Величие", които получават 5557 гласа, или 5,37%. След тях са Радостин Василев и Красимир Манов от МЕЧ с 3610 гласа (3,50%) и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2679 гласа (2,59%).

Възможността "Не подкрепям никого" са избрали 4350 избиратели, което представлява 4,21% от отчетения вот.

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Избирателната активност във Варненска област достига 25,28%. До урните са отишли общо 103 143 души. Най-висока е активността в община Варна - 27,66%, докато най-ниска е отчетена в Девня - 14,42%.

Резултатите показват, че първите две кандидатпрезидентски двойки събират общо 62,48% от отчетените гласове в областта. За разлика от София и Пловдив, където Гюров получава най-голяма подкрепа, във Варна Йотова успява да запази първото място, макар и с малка преднина.

На национално ниво Йотова също води пред Гюров. При 99,94% обработени протоколи към 09:00 часа на 26 октомври тя получава 34,76% от гласовете срещу 31,95% за Гюров.

Двете кандидатпрезидентски двойки ще се изправят една срещу друга на балотаж на 1 ноември, когато ще бъде определен следващият президент на България.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.