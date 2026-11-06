Безпилотният апарат е намерен от гражданин само дни, след като контейнеровоз, атакуван с три морски дрона в района, потъна в Черно море

13041 Снимка: Кметът на Шабла Мария Желев/Нова телевизия

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Дрон с размери 3 на 4 метра е открит на плажа на около 800 метра от фара в Шабла. Районът е отцепен от служители на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Добрич.

На място приестигнаха военнослужещи, които да извършат необходимите действия по установяване на произхода и състоянието на обекта.

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"Дронът е открит на плажната ивица пред зенитния полигон край Шабла. Безпилотният летателен апарат е забелязан от гражданин по време на разходка по морския бряг", съобщи кметът на общината Мариян Жечев, цитиран от БНР и Нова телевизия.

"Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривен заряд. "Върху него има и надпис "Шахед", уточни още Жечев.

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"Шахед" е ирански безпилотен апарат, сред които има и ударни дронове, предназначени за поразяване на цели чрез самовзривяване. Подобни апарати се използват и във войната в Украйна, включително от руските въоръжени сили.

Снимка: БТА

Очаква по-късно през деня сапьори да го обезвредят открития дрон в Шабла.

Това е поредният случай на открит безпилотен летателен апарат край Шабла. На 28 август тази година бе открит дрон на около километър северно от фара на Шабла. След проверка военните установиха, че апаратът е безопасен, и го транспортирали до базата.

Снимка: БТА

Районът на Шабла има и важно значение за военната подготовка на страната. На разположения там зенитен полигон се провеждат учения и бойни стрелби на Военновъздушните сили. Последните обявени стрелби са били през септември.

Случаят идва само дни след като на 28 октомври контейнеровозът CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг, беше атакуван от три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла.

След атаката бе организирана спасителна операция с участието на българските Военноморски сили и "Гранична полиция" и всички 18 членове на екипажа - 14 филипинци и четирима украинци - бяха спасени и транспортирани до Варна. Въпреки спасителните действия контейнеровозът потъна около полунощ на 29 октомври. Миналата седмица изплуваха плаващи контейнери по Южното Черноморие, за които се допуска, че са от потъналия кораб.

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