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Млад мъж на 24 години е задържан във Варна при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.

У него са открити и иззети почти два литра синтетичен канабиноид, известен като "Пинака", предназначен за зареждане на вейп устройства.

По данни на разследващите иззетото количество течност е достатъчно за приготвянето на над 1000 опасни дози за крайните потребители.

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По случая е образувано досъдебно производство, като процесуално-следствените действия продължават под наблюдението на прокуратурата за изясняване на цялостната схема за разпространение.

През февруари тази година Апелативният съд във Варна остави за постоянно в ареста 19-годишен младеж, привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение на сходни синтетични канабиноиди за вейп устройства.

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