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Млад мъж на 24 години е задържан във Варна при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.
У него са открити и иззети почти два литра синтетичен канабиноид, известен като "Пинака", предназначен за зареждане на
. вейп устройства
По данни на разследващите иззетото количество течност е достатъчно за приготвянето на над 1000
за крайните потребители. опасни дози
По случая е образувано досъдебно производство, като процесуално-следствените действия продължават под наблюдението на прокуратурата за изясняване на цялостната схема за разпространение.
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През февруари тази година Апелативният съд във Варна остави за постоянно в ареста 19-годишен младеж, привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение на сходни синтетични канабиноиди за
устройства. вейп
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.