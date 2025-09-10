Малката Виктория е родена на 25 юли и е най-новото попълнение на зоологическата градина в морската столица

514 Снимка: БТА

Собствениците на хотел в Балчик осиновиха новото бебе леопард в зоопарка във Варна, съобщиха днес от Общината в крайморския град. Котето е родено на 25 юли, тежи около 2 килограма и е с дължина около 50 сантиметра, а е кръстено Виктория на името на хотела.

Мнозина от обитателите на зоопарка разчитат на осиновители. Идеята на ръководството на атракциона е хората да бъдат съпричастни към работата му и добруването на животните.

Осиновителите плащат месечна издръжка за животното, което са избрали.

Всеки от тях получава сертификат и възможност да бъде поставена табелка с името си, или името на фирма, пред местообитанието на питомника, разказва БТА.

Виктория вече излиза на разходка с майка си Киара.

Тя е трето поколение на 12-годишната Киара и 13-годишния Амир – котки от вида африкански леопард, които обитават варненския зоопарк от 2022 г.

Двамата родители бяха предоставени на града от частен зоопарк в Словакия на „размножителен заем“ и като част от общата експозиция. Киара и Амир са в две различни цветови вариации на африканския леопард - той е черен, а женската е в стандартната окраска. Новородената Виктория е тяхното четвърто бебе, а окраската ѝ е като на майка ѝ. Първото поколение на двойката леопарди бяха две момчета, а миналата година се появи малката Марго.

Леопардите са изключително силни за ръста и размерите си, невероятно добри ловци и могат да качат плячка, много по-тежка от тях, на високи дървета.

В дивата природа те са най-адаптивните котки, ареалът им се простира от Африка до Азия. Освен това са интелигентни, елегантни и пъргави.

