Изложба с гигантски сухоземни африкански охлюви гостува в Природонаучния музей във Варна. Колекцията е на биолога Ростислав Траянов, който се занимава с отглеждането на екзотичните животни като хоби. Всички едри охлюви са африкански, обясни той и добави, че има и няколко южноамерикански и островни, които впечатляват с окраска на черупката, устройство на тялото или особености на биологията.

Идеята ми е да покажа екзотични видове. Във Варна представям екземпляри от най-едрите, с максималните им размери. Сред тях е и най-големият сухоземен охлюв в света, уточни той. Сред видовете няма токсични. Едрите охлюви са ядливи, дори в Африка има ферми за отглеждането им, но според учения у нас няма интерес към този бизнес, защото не е икономически изгодно, предаде БТА.

Траянов се е научил да ги развъжда и всички екземпляри от изложбата са се излюпили при него. Поддържа в колекцията си между 30 и 50 вида, но бройката е динамична, защото разменя някои с други любители. Предлагат ги и за домашни любимци на желаещи.

Сред великаните в изложбата има с или без черупки, кръгли, спирални, винтообразни, с разнообразни цветове на телата и къщичките. Най-големите са от групата "ахатини", които са основната част от експозицията. Редом с тях са показани и по-малки, но впечатляващи видове от различни краища на света.

Изложбата в Природонаучния музей във Варна е отворена за посещение до 31 август.

