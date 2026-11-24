Сред акцентите в благотворителния календар за 2027 г. е уникален мотоциклет от конвоя на Тодор Живков, преоборудван за нуждите на пожарната във Варна

492 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

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Пожарникари от три български града застават пред фотографския обектив в името на благотворителна кауза. Календарът за 2027 г. "Героите в сянка", представен във Варна, ще подпомогне 130 деца на загинали и пострадали служители от системата на Министерството на вътрешните работи (МВР).

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Инициативата е съвместен проект на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и фондация "Фотографи с кауза". Тя е част от благотворителната кампания "С обич за децата, в памет на бащите герои!", която се провежда за 17-а поредна година.

Показваме българския мъж по един разумен, смислен и силен начин за хубава кауза, каза при представянето фотографът Деян Недялков, автор на повечето изображения в календара. Другият фотограф, участвал в създаването на изданието, е Диан Георгиев.

Фондация "Фотографи с кауза" се включва в инициативата за четвърта поредна година. Част от пожарникарите, застанали пред обектива, са участвали и в предишни издания. Фотосесиите се съобразяват с работните им ангажименти, а подготовката за тях продължава месеци, разказа Недялков.

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Тази година в календара освен варненски пожарникари участват и техни колеги от София и Хасково. Амбицията на организаторите е през следващите години проектът да придобие национален мащаб, обясни Йоана Колева-Вълова от Управителния съвет на СФСМВР.

Тя подчерта, че пожарникарската професия е сред най-благородните в световен мащаб, а хората, които я упражняват, заслужават обществено признание за рисковете, които поемат ежедневно. По думите ѝ огнеборците са героите на днешния ден, защото се налага да отиват там, откъдето всички останали бягат.

Снимка: БТА

Един от моделите в календара - Христо Христов от Трета районна служба на Регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) във Варна, който участва не за първи път, обърна внимание, че водещото в цялата организация е каузата в името на децата на загинали техни колеги. Освен това според него с фотосите се опровергават коментарите, че в системата на МВР работят "чичковци с коремчета". Има много хора, отговорни към професията, които се грижат да изглеждат добре и полагат усилия за това както на работа, така и тренирайки в свободното си време.

Снимка: Bulphoto

Когато си добре физически, това може да помогне за спасяването на човек при голям пожар, подчерта той. По думите му за заснемането на календара моделите се подготвят през цялата година, за да покажат най-доброто, което могат, въпреки че са пожарникари, а не културисти.

Снимка: БТА

Ангел Ангелов от Трета районна служба на РДПБЗН във Варна също подчерта, че най-важното е каузата зад календара. Тези деца трябва да знаят, че не са забравени, а това, което правим ежегодно е толкова скромно, защото те имат нужда да растат нормално, да ходят на училище, да спортуват. Той припомни, че Световната здравна организация слага пожарникарите в най-рисковата група професии като канцерогенна, с 9 на сто по-висок риск към ракови заболявания и 14 на сто по-голяма смъртност. Според изследвания, над 45 процента от смъртността е свързана със сърдечни проблеми, което се дължи на риска и стреса, който преживяват. За него е важно също да не се забравят загиналите в изпълнение на служебния си дълг в системата на МВР.

Снимка: БТА

Данко Вълчев от Първа районна служба на РДПБЗН - Варна е сниман с уникален мотор, какъвто няма другаде в страната. Той е полицейски и е от конвоя на Тодор Живков. Дарен е на Втора районна служба в града, където няколко от служителите го ремонтират с общи усилия и го оборудват с пожарогасител и киркобрадва, за да може да се ползва при по-леки случаи. Основната му роля обаче е при проверки за спазване на противопожарните норми в различни обекти, разказа Вълчев.

Снимка: Bulphoto

Благотворителното издание за 2027 г. ще подпомогне общо 130 деца, съобщи Йоана Колева-Вълова.

Първоначално са отпечатани 1000 екземпляра, но вече е направена поръчка за допълнителен тираж, каза Деян Недялков.

Календарът "Героите в сянка" може да бъде поръчан чрез фондация "Фотографи с кауза". Събраните средства ще бъдат насочени към дългогодишната благотворителна кампания на СФСМВР за подпомагане на децата на загинали и пострадали служители на МВР.

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