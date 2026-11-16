Лекари отчитат увеличение на заболелите, но успокояват, че ситуацията е обичайна за сезона. Ваксинацията срещу грип продължава въпреки забавените доставки на ваксини

509 Снимка: БТА

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Увеличение на случаите на остри респираторни заболявания се наблюдава във Варна с настъпването на студените месеци. Въпреки по-големия брой пациенти със симптоми на вирусни инфекции, лекарите уверяват, че ситуацията е характерна за сезона и към момента няма основания за тревога. Сред установените инфекции преобладава COVID-19, докато случаите на грип остават единични.

Това съобщид-р Николай Христов, председател на регионалното звено на общопрактикуващите лекари, който коментира актуалната епидемична обстановка в морската столица пред БНТ.

По думите му повишаването на заболеваемостта е очаквано през есенно-зимния период, когато хората прекарват повече време в затворени помещения, а контактите между тях улесняват разпространението на респираторни вируси.

"Усеща се увеличение на заболеваемостта, определено, без елементи на драматизъм. Нормално за сезона", посочи д-р Христов.

Той обясни, че при пациентите, които се подлагат на изследване, сравнително често се установява коронавирусна инфекция. Подобна тенденция се наблюдава и сред децата, особено в организираните детски колективи.

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"Когато и ако успеем да накараме пациентите да се тестват, обикновено излизат положителни тестове за ковид. Грип практически няма - единични случаи", коментира лекарят.

Наред с COVID-19 продължават да циркулират и други сезонни респираторни вируси. Симптомите при различните инфекции могат да бъдат сходни, поради което само по клиничните прояви невинаги е възможно да се определи причинителят на заболяването.

Въпреки че коронавирусът продължава да се разпространява, лекарите отчитат, че при много пациенти инфекцията протича по-леко в сравнение с най-тежките периоди на пандемията. Това обаче не означава, че рискът от усложнения е изчезнал, особено при възрастните хора и пациентите с хронични заболявания.

На фона на увеличаващите се вирусни инфекции продължава и кампанията за имунизация срещу сезонния грип. Тази година снабдяването с ваксини е било затруднено заради забавяне на доставките, но според д-р Христов все още не е късно желаещите да се ваксинират.

"Наистина имаше проблем тази година и все още е в процес на разрешаване. Лично аз съм силно изненадан, доколкото системата за доставките на грипните ваксини беше добре разработена", обясни той.

Специалистът подчерта, че именно сега е подходящият период за поставяне на противогрипна ваксина, тъй като грипната активност все още е ниска. След имунизацията на организма обикновено са необходими около две седмици, за да изгради имунен отговор.

Количествата ваксини по националните програми за профилактика при децата и хората над 65-годишна възраст вече са разпределени. Във Варна доставките са пристигнали сравнително рано, което е позволило на част от общопрактикуващите лекари да напреднат значително с имунизациите.

"В моята практика вече на 80% са поставени тези ваксини, на приключване сме сега. Колеги в страната все още получават или току-що са получили, така че ваксинационната кампания активно тече", допълни д-р Христов.

По отношение на подготовката за ваксинация лекарят уточни, че не са необходими специални мерки. Препоръчително е пациентът да се чувства добре, като при остро заболяване с висока температура поставянето на ваксината обикновено се отлага до подобряване на състоянието. При съмнения е необходима консултация с медицински специалист.

Д-р Христов припомни и основните мерки за ограничаване на разпространението на вирусите - редовно миене на ръцете, избягване на близък контакт с болни хора, проветряване на помещенията и използване на предпазни маски от хората в рисковите групи при необходимост.

Той предупреди и срещу безразборната употреба на различни имуностимуланти и хранителни добавки, които се рекламират като средство за предпазване от вирусни инфекции.

"Имунната система не е добре да се насилва с имуностимуланти и разни други неща, продавани и в аптеките, и, за съжаление, онлайн в мрежата", посочи специалистът.

Според лекарите най-надеждният подход за намаляване на риска от сезонни инфекции остава съчетаването на добра лична хигиена, разумни предпазни мерки и препоръчителните ваксинации.

Макар в момента грипът да се среща сравнително рядко във Варна, специалистите напомнят, че активността му обичайно се повишава през зимните месеци. Затова хората, които желаят да се имунизират, не бива да отлагат консултацията с личния си лекар.

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