Чужденец нападна екип на Спешна медицинска помощ във Варна
Инцидентът е станал на паркинг в района под Аспаруховия мост
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32-годишен чуждестранен гражданин е нападнал екип на Спешна медицинска помощ във Варна, съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град. Инцидентът е станал на паркинг в района под Аспаруховия мост.
От полицията уточниха, че подаденият сигнал е бил за човек в безпомощно състояние. При пристигането на екипа на Спешна помощ обаче чужденецът е започнал започнал да проявява агресия към медиците и причинил на шофьора на линейката и на лекарката леки телесни повреди.
Полицаите задържали в ареста нападателя. Мъжът е известен на органите на реда.
По случая е образувано досъдебно производство.