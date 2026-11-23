Близо €90 000 за двойки с репродуктивни проблеми отпуснаха общинарите във Варна
Общинският съвет гласува отпускане на финансова помощ за 76 варненци, от които шест деца, за лечение, като общата сума за подкрепа е малко над 16 000 евро
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На своето заседание днес Общинският съвет във Варна одобри отпускането на близо 90 000 евро за двойки с репродуктивни проблеми, предаде кореспондентът на БТА.
Общинските съветници гласуваха финансова помощ за лечение на безплодие за почти 88 200 евро на 69 семейства. На пет двойки бе отказана помощ, защото не отговарят на условията в правилата за финансиране.
Общинският съвет гласува отпускане на финансова помощ за 76 варненци, от които шест деца, за лечение, като общата сума за подкрепа е малко над 16 000 евро. Парите са основно за купуване на лекарства и медицински консумативи. Допълнителни 2000 евро ще бъдат отпуснати на две деца с редки заболявания за лечение и медицински изследвания.
Сред решенията на съвета от заседанието е и отпускането на еднократна помощ за покриване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 184 жители на общината.