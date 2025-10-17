Близо 300 нарушители, водачи на електрически тротинетки, са установени за една седмица във Варна по време на специализирана акция. От началото на годината досега са глобени над 2000 души. Това каза главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция".

Най-честите нарушения са неносене на предпазна каска и управление на превозното средство в тъмната част от денонощието, каза Камбуров, като припомни, че новите правила са в сила от лятото.

Не са редки случаите на придвижване с ел. тротинетка по пешеходна зона. Санкциите са различни и варират от 50 до 200 лева, допълни началникът на "Пътна полиция".

Глобата за родители, които са позволили на децата си, на възраст под 16 години, да управляват тротинетка, е в размер на 500 лева, напомни Камбуров пред БНР.

С въвеждането на още законодателни промени, които предвиждат застраховка "Гражданска отговорност" и регистрация на превозното средство, контролът ще се подобри, очаква Камбуров.

