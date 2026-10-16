Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Софийската градска прокуратура (СГП) е повдигнала и предявила обвинение на бивш областен управител на Варна за опит за сключване на неизгодна сделка с адвокатско дружество. От посочения от държавното обвинение период става ясно, че става дума за Благомир Коцев, който е заемал поста през 2022 г.

Едри риби под прицел

Според прокуратурата в периода от 1 април до 2 август 2022 г. обвиняемият, при изпълнение на служебните си задължения, е направил опит съзнателно да сключи неизгодна сделка чрез директно възлагане на адвокатски услуги от Областната администрация на Варна.  По изчисления на разследващите договорът е можел да причини значителна имуществена вреда на администрацията в размер на 23 256 лева. От тази сума са били изплатени 11 808 лева, докато останалите 11 448 лева не са били преведени.

Според прокуратурата причината е, че междувременно обвиняемият е бил освободен от длъжността областен управител.

Разследването се води от Следствения отдел към Софийската градска прокуратура.

Благомир Коцев бе назначен за областен управител на Варна на 24 февруари 2022 г. Няколко месеца по-късно на 4 август служебният кабинет на Гълъб Донев назначи Марио Смърков на поста.

Делото срещу Благомир Коцев окончателно бе прекратено
Виж още Делото срещу Благомир Коцев окончателно бе прекратено

Новото обвинение е отделно от наказателното производство срещу Коцев и още четирима души, свързано с обвинения за корупционни престъпления.  През август 2026 г. Варненският апелативен съд окончателно реши производството срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, Ивайло Маринов - съсобственик на търговско дружество, и Антоанета Петрова - директор на дирекция "Канцелария на кмета" в Община Варна, да бъде прекратено и върнато на Софийската градска прокуратура.

По новия случай с адвокатските услуги прокуратурата все още не е оповестила подробности за доказателствата, на които се основава обвинението.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4454
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10144
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12300
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1545
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2411
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5514
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2311
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3924
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1531
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
437