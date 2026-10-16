Случаят е свързан с възлагане на външна правна помощ през 2022 г.

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Софийската градска прокуратура (СГП) е повдигнала и предявила обвинение на бивш областен управител на Варна за опит за сключване на неизгодна сделка с адвокатско дружество. От посочения от държавното обвинение период става ясно, че става дума за Благомир Коцев, който е заемал поста през 2022 г.

Според прокуратурата в периода от 1 април до 2 август 2022 г. обвиняемият, при изпълнение на служебните си задължения, е направил опит съзнателно да сключи неизгодна сделка чрез директно възлагане на адвокатски услуги от Областната администрация на Варна. По изчисления на разследващите договорът е можел да причини значителна имуществена вреда на администрацията в размер на 23 256 лева. От тази сума са били изплатени 11 808 лева, докато останалите 11 448 лева не са били преведени.

Според прокуратурата причината е, че междувременно обвиняемият е бил освободен от длъжността областен управител.

Разследването се води от Следствения отдел към Софийската градска прокуратура.

Благомир Коцев бе назначен за областен управител на Варна на 24 февруари 2022 г. Няколко месеца по-късно на 4 август служебният кабинет на Гълъб Донев назначи Марио Смърков на поста.

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Новото обвинение е отделно от наказателното производство срещу Коцев и още четирима души, свързано с обвинения за корупционни престъпления. През август 2026 г. Варненският апелативен съд окончателно реши производството срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, Ивайло Маринов - съсобственик на търговско дружество, и Антоанета Петрова - директор на дирекция "Канцелария на кмета" в Община Варна, да бъде прекратено и върнато на Софийската градска прокуратура.

По новия случай с адвокатските услуги прокуратурата все още не е оповестила подробности за доказателствата, на които се основава обвинението.

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