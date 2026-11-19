Административният съд във Варна образува дело за строеж в Морската градина
Според областната управа теренът е изключителна държавна собственост, попадаща в границите на паметник от национално значение
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Административният съд във Варна образува дело по жалба на областния управител срещу разрешение за строеж в Морската градина, издадено през ноември 2020 г. от главния архитект на общината, съобщиха от съда.
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Оспореният акт дава възможност на "Специализирана болница за рехабилитация Варна" АД да извърши строителство в имот, намиращ се в Историческото ядро на парка. В жалбата до съда се твърди, че разрешението за строеж е нищожно, тъй като е издадено при пълна липса на материална компетентност от главния архитект на общината, при липса на правно основание и влязъл в сила подробен устройствен план.
Посочено е още, че актът е изгубил правно действие поради изтичане на законоустановените срокове. Според областната управа теренът е изключителна държавна собственост, попадаща в границите на паметник от национално значение и в морски курорт от национално значение, поради което компетентен орган за издаване на строителни книжа е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
С жалбата се настоява разрешението за строеж да бъде обявено за нищожно и да бъдат спрени започнатите на терена дейности, особено като се имат предвид хидроложките особености, високите подпочвени води и риска в активната свлачищна зона, допълниха от съда.