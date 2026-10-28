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Електронни четци за преобразуване на текст в реч получиха пет училища във Варна. Те са в помощ на децата с дислексия, съобщават от общинската администрация, откъдето са осигурили подкрепата.

Вече е проведено обучение за работа с асистиращите устройства и обмен на добри практики в Основното училище (ОУ) "Патриарх Евтимий". Четците улесняват способността за учене на деца със специфични нарушения, като им осигуряват по-достъпен начин за възприемане на писмена информация. Чрез интегриран софтуер за преобразуване на текст в реч те могат да прослушват учебни материали, инструкции и задачи. В комбинация със сканираща писалка и слушалки четците позволяват на учениците да работят с различни текстове и да следват учебното съдържание по-лесно и самостоятелно, беше отбелязано на срещата.

На всяко от петте учебни заведения са предоставени по четири електронни четци. Дейността се осъществява по общинската програма "Дислексията - преодолимото препятствие", която стартира през 2023 г. с две пилотни училища. През настоящата учебна година към нея се присъединяват и ОУ "Добри Чинтулов", ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ОУ "Патриарх Евтимий", ОУ "Стефан Караджа" и ОУ "Христо Ботев".

През предходните години Община Варна е предоставила 14 електронни четци. Закупени са още 24 асистиращи устройства, съобщават от администрацията.

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