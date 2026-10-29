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Общинският съвет във Варна гласува бюджет от 75 хиляди евро за новогодишния концерт на града.

Предложението направи общинският съветник Биляна Раева, която припомни, че същата сума е била определена и за честването на Деня на Варна. Първоначалното искане на общинската администрация беше за 114 хиляди евро, от които 71 800 евро бяха предвидени за хонорари на водещите и изпълнителите, а останалите - за организацията и техническото обезпечаване на събитието.

Основен участник в концерта под наслов "Заедно в новогодишната нощ" ще бъде американският певец Марти Синтрон, основател и вокалист на популярната през 1990-те години група No Mercy. Според обявената обществена поръчка хонорарът му за участието във Варна е около 33 100 евро.

Тъй като липсва разбивка за възнагражденията на останалите изпълнители, съветници коментираха, че хората имат право да знаят за какво се харчи всяко евро от публичните средства. Те поставиха и въпроса защо се отделя толкова голяма сума за чуждестранен изпълнител, при положение че в България има много талантливи артисти.

Освен финансирането за новогодишната програма, Общинският съвет във Варна одобри средства за други културни събития, образование, социални услуги, младежки дейности и спорт. Финансирането е необходимо за покриване на текущи разходи през ноември и декември заради липсата на приет общински бюджет за 2026 г.

Най-голямата сума - около 2,3 милиона евро, е предвидена за функция "Образование". До 2,28 милиона евро ще бъдат насочени към детско хранене и дофинансиране на целодневните детски градини.

За социални услуги съветниците одобриха около 237 хиляди евро, от които над 232 хиляди евро са за издръжката на 17 услуги и центрове. Около 43 хиляди евро ще бъдат отделени за дейности по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора и за психосоциална рехабилитация през октомври, ноември и декември. Други близо 31 хиляди евро са разходите на дирекция "Образование и младежки дейности" през ноември.

За спортния календар на Варна през ноември и декември са одобрени още около 63 хиляди евро.

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