Десетки се събраха пред сградата на Областната дирекция на МВР в Бургас в подкрепа на задържания кмет Димитър Гавазов

4950 Снимка: БТА

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Обществени поръчки в Община Сунгурларе са обект на проверка, като вероятно става въпрос за четири поръчки.

Това каза пред Областната дирекция на МВР в Бургас заместник-кметът на община Сунгурларе Татяна Иванова.

Не мога да ви кажа какво по-точно се разследва. Тече разследване, нека да приключи, ще разберем, заяви заместник-кметът, цитирана от БТА.

Пред сградата на Областната дирекция на МВР в Бургас днес се бяха събрали десетки хора в подкрепа на задържания снощи кмет на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Сред тях бяха служители на общинската администрация, кметове на кметства от община Сунгурларе, близки, граждани.

На въпрос дали през община Сунгурларе са преминавали средства по европейски проекти, Иванова не предостави информация. Тя призова да се изчака приключване на разследването.

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От Окръжната прокуратура в Бургас съобщиха, че официална информация по случая със задържания кмет на община Сунгурларе Димитър Гавазов ще бъде предоставена утре преди обяд.

Към момента продължава да е в сила задържането му по Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР).

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