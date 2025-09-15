857

Районната прокуратура в Бургас е повдигнала обвинение на 51-годишния мъж, който в петък нападна два екипа на Спешна помощ. Днес съдът е оставил за постоянно в ареста агресивния мъж.

Той е обвинен за това, че при управление на лек автомобил е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Според държавното обвинение деянието се отличава с изключителна дързост.

Установено е, че 51-годишният мъж е нанесъл удари с тръбен ключ по специализирания автомобил на Спешна помощ. Ударил ръката на шофьора, след което предприел маневра с управлявано от него превозно средство, блъскайки и деформирайки предна лява врата на друга линейка. След това предприел нова маневра назад и счупил предна лява врата на специализирания автомобил, по който малко по-рано нанасял удари с тръбен ключ.

Мъжът е обвинен и за това, че се е заканил с убийство на общо четирима мъже, отправяйки словесни закани и насочвайки към тях полуавтоматичен газ-сигнален пистолет.

Определението на Районния съд подлежи на обжалване пред Окръжния съд - Бургас.

Екшънът се разигра близо до МБАЛ Бургас на 12 септември.

"Връщахме се от адрес, отивахме към шокова зала на УМБАЛ, за да поемем другия адрес, който ни беше подаде. Излезе ми проблем на бордкомпютъра на линейката. При разминаване с колегата, намалих и почти бях спрял. Попитах го дали това ще ми направи проблем, той каза, че не и да продължа. Аз продължих. Пред мен нямаше никой, зад мен нямаше никой. Спрях, за да попитам колегата. След това видях, че спря един автомобил, а човекът започна да свири и крещи. Попитах го: "Толкова ли не можеш да изчакаш 3 секунди?". Оттам започнаха псувни и заплахи. Опитах се да сляза, той извади гаечен ключ и започна да блъска по линейката с него", разказа по "Нова телевизия" един от атакуваните шофори на линейка Клементин Милчев. И добави, че неговата ръка е леко пострадала. Мъжът извадил и пистолет.

"Имаше чантичка, в която той бръкна, извади пистолет, зареди го и го насочи към мен. Направих 2 крачки назад", разказа Милчев. Той избутал момче, което се опитвало да помогне в ситуацията. "Момчето му каза да махне пистолета. А той го насочи към него", разказа Милчев. Нападателят ударил и другия шофьор на линейка. След това побягнал, като прегазил крака на момчето, което се опитало да помогне. "Имаше около 15 човека свидетели, които се опитаха да помогнат", разказа още Милчев.

