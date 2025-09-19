Задържаха в психиатрия 24-годишен, убил майка си с нож в сърцето
Обвиняемият е употребявал високорискови наркотици, ще го изследват в болницата към затвора в Ловеч
Мъж на 24 години е привлечен като обвиняем за убийството на майка му във варненския квартал "Чайка" вчера, съобщиха от местната прокуратура. По искане на държавното обвинение той е задържан под стража и е настанен за изследване в специализирано лечебно заведение.
Мъжът беше задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение. Съдът остави в ареста задържания, уважено е искането да бъде настанен в психиатрично заведение за изследване, което ще бъде извършено в психиатричната болница към затвора в Ловеч.
Тежкото престъпление бе извършено в ранните часове на 18 септември в дома ѝ в блок 4 в ж.к. "Чайка". Според аутопсията смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат от нанесени прободно-порезни рани в областта на сърцето.
Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване. В хода на работата по случая са събрани данни, че обвиняемият е употребявал високорискови наркотични вещества.
Определението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Варна.