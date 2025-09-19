Обвиняемият е употребявал високорискови наркотици, ще го изследват в болницата към затвора в Ловеч

2865 Снимка: AP Photo/Moises Castillo/БТА

Мъж на 24 години е привлечен като обвиняем за убийството на майка му във варненския квартал "Чайка" вчера, съобщиха от местната прокуратура. По искане на държавното обвинение той е задържан под стража и е настанен за изследване в специализирано лечебно заведение.

Мъжът беше задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение. Съдът остави в ареста задържания, уважено е искането да бъде настанен в психиатрично заведение за изследване, което ще бъде извършено в психиатричната болница към затвора в Ловеч.

Тежкото престъпление бе извършено в ранните часове на 18 септември в дома ѝ в блок 4 в ж.к. "Чайка". Според аутопсията смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат от нанесени прободно-порезни рани в областта на сърцето.

Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване. В хода на работата по случая са събрани данни, че обвиняемият е употребявал високорискови наркотични вещества.

Определението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Варна.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.