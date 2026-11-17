Съдията по-скоро се е разболяла от притеснение, защото днес трябваше да се разкрият безобразията в автотехническата експертиза, заподозря бащата Николай Попов

213 Снимка: Bulphoto

Чуйте статията:

Заради заболяване на съдия се отлага заседанието в Окръжния съд в Плевен по делото за смъртта на 12-годишната Сияна Попова на пътя при село Телиш, предаде кореспондентът на БНР.

Досега са се провели 12 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещите лица изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Няколко пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от "задържане под стража" в по-лека, но съдебния състав отхвърли всички искания и в момента мярката за неотклонение продължава да бъде най-тежката.

В насрочените съдебни заседания беше предвидено изслушване на вещите лица изготвили заключение по назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза, както и други процесуално-следствени действия.

До предишното заседание по делото през септември все още не беше изготвена назначената съдебно медицинска експертиза, което е прецедент, отбелязва БНТ. Съдът наложи глоба на вещото лице, което не се яви в три поредни заседания и му даде последна възможност за представяне на съдебно медицинската експертиза на следващите заседания, насрочени за тази седмица.

Близки и приятели на семейството се събират тази сутрин пред Съдебната палата в Плевен с искане за справедливост.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Това е най-отвратителното - че делата за смърт на пътя се превръщат във все по-голям тормоз за жертвите и за близките на пострадалите. Аз се подготвях за това дело дълго време, защото участвам активно в него. Станах сутринта в 4 часа, за да пътувам. Мои близки също пътуват насам, а се оказва, че дело няма да има", коментира бащата на Сияна Николай Попов пред БНТ.

Той изрази съмнение, че заболяването на съдията е случайно и го свърза с предстоящото разглеждане на автотехническата експертиза.

"Смятам, че тя по-скоро се е разболяла от притеснение. Защо? Какво толкова я притеснява? Защото днешното заседание трябваше да разкрие безобразията в автотехническата експертиза", заяви Попов.

По думите му той е представил снимки, на които според него не се виждат описаните в предишната експертиза следи, послужили за изграждането на версията за механизма на катастрофата.

"Нито един от вашите колеги журналисти не видя така описваните следи от предишния експерт, които служиха за изготвянето на цялата предишна експертиза и за изграждането на конструкцията, която според мен целеше до известна степен да оневини водача. Днес трябваше да се разкрие истината с приемането на новата експертиза", заяви още бащата на Сияна.

Попов постави въпроса и за промените в нормативната уредба, свързани с квалификацията и изпитите на вещите лица, които изготвят автотехнически експертизи. Той съобщи, че вчера се е срещнал с министъра на правосъдието Николай Найденов и е поискал институциите да предприемат действия за преодоляване на проблема. Според него част от автотехническите експерти отказват да се явяват на въведените изпити, тъй като смятат, че изискванията са дискриминационни и се отнасят единствено до тяхната професионална група.

"Призовавам управляващите и министъра на правосъдието, както вчера лично го помолих, да вземат отношение и да направят необходимото - с промени в законодателството, с промени в наредбата или с оттегляне на жалбата срещу решението за отмяна на наредбата. Така могат да бъдат отпушени стотици дела за ПТП", заяви той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.