Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно отхвърли предложението да се иска автентично тълкуване на разпоредбата от закона, която определя, че и.ф. главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС може да бъде заемана от едно лице само за 6 месеца.

Решението беше взето след кратък дебат.

"Решението на съдийска колегия за ангажиране на пленума е да се обсъжда въпроса да се отправи искане в Народното събрание за автентично тъклуване. Съвсем накратко мога да кажа моето мнение, аз гласувах против, защото считам текста на разпоредбата за напълно ясен, не искам да се повтарям с едни и същи аргументи, които са известни на всички колеги, защото разбирам ситуацията на невъзможност да се убеди един или друг решаващ орган, или човек във верността на съответното тълкуване. За съжаление в конкретния случай по мое виждане дебатите не биха довели до преосмисляне на каквито и да е правни разбирания, но моето е, че разпоредбата е напълно ясно,че в конкретния случай се касае до ситуация т.нар. несъщинско, привиднообразно действие", каза председателят на ВКС Галина Захарова, цитирана от БНТ.

Членът на ВСС от квотата на следователите Стефан Петров също коментира защо е против да се иска тълкувателно решение от парлемнта:

"Тук се споменаха няколко български учени, които обуславят становището на мнозинството в съдийската колегия, на тези учени аз ще противопоставя други учени, които са на съвсем друго становище. И това са проф. Пламен Киров, проф. Близнашки, проф. голям д-р Димитър Радев, които почнаха заедно като асистенти в Софийския университет по теория на държавата и те са на противоположното становище, това становище, на което е прокуратурата. Аз лично също съм против да искаме тълкуване автентично от НС поради няколко причини, първо, задавам реторичен въпрос "Искали ли сме досега автентично тълкуване? Искали сме. Получавали ли сме някога автентично тълкуване? Не сме получавали, няма да получим и сега".

На 7 октомври Съдийската колегия взе решение с шест гласа "за" и трима "против" да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт.

По отношение текста от ЗСВ членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.

В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд отказаха образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според ВКС Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.

Текстът на чл. 173 ал. 15 се отнася до Главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и гласи: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд, се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

