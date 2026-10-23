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Военно-окръжният съд в София пусна на свобода 37-годишния офицер от НСО Мартин Варадинов, който бе задържан и обвинен за нанесена средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева.

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Те счетоха, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар върху Соня Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда. Журналистката беше съборена на земята , след като отвори вратата на служебния автомобил на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Съдът обаче реши, че не е налице и обосновано предположение, че гардът от Националната служба за охрана е извършил престъпление. Мартин Варадинов трябва да бъде освободен незабавно. 

Определението обаче не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. То беше постановено, след повече от два часа размисъл от страна на съдебния състав, след искане на прокуратурата за постоянен арест.

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По време на заседанието адвокат Тервел Георгиев заяви пред съда, че няма доказателства, които да сочат, че Варадинов ще се укрие или ще извърши престъпление. В тази връзка той отбеляза, че клиентът му е семеен с две малки деца, както и че е служител в НСО от 2017 г., като няма нито едно дисциплинарно нарушение и е награждаван пет пъти. В кадровата му справка пише, че е съвестен и всеотдаен служител.

Адвокат Тервел Георгиев
Адвокат Тервел Георгиев Снимка: БТА

Защитникът отбеляза, че искането на прокуратурата за най-тежката мярка - "задържане под стража" е напълно необосновано. Той акцентира, че няма доказателства за това, че Варадинов е ударил Колтуклиева, както посочва прокуратурата. Всички свидетели казват, включително Колтуклиева, че е била избутана и е паднала. Също така държавното обвинение не е предоставило доказателства за удар от страна на обвиняемия.

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Според адвокат Георгиев, при затворена врата на специализирания автомобил без разрешение от началника на личната охрана, служителите нямат право да отвратят вратата. По думите му, Соня Колтуклиева е предприела незаконосъобразно отваряне на вратата. Той допълни, че клиентът му е действал по правилник, както и че служителите на НСО не са разпознали Колтуклиева като журналист, защото не е имала микрофон и камера, а е била с телефон. Георгиев отбеляза, че няма как служителите да предполагат защо Колтуклиева се опитва да отвори вратата. Според него действията на клиента му са в синхрон със Закона за НСО и правилника за изпълнение към него.

Кадър: facebook.com/newsnow.bg

Пред медиите адвокат Георгиев каза, че се притеснява най-много от политическата ситуация в момента, това че сме в предизборна кампания и това са субективни фактори, които правят ситуация трудно предвидима.

Съдията посочи в мотивите си, че не може да се обоснове достатъчно надежден извод, че обвиняемият е нанесъл удар на пострадалата, като отбеляза свидетелските показания, включително на Колтуклиева, в които се говори за избутване.

Снимка: БТА

Според съдията няма данни, че Варадинов може да се укрие, както и такива за опасност да извърши престъпление.

Снимка: Bulphoto

По-рано тази вечер пък президентът Илияна Йотова съобщи, че началникът на НСО генерал Емил Тонев е депозирал оставката си. По думите на държавния глава, на чието подчинение е Националната служба за охрана, след депозирането на оставката започват съгласувателните процедури с Министерския съвет, за да бъде освободен началникът на НСО.

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