13059 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Военно-окръжният съд в София пусна на свобода 37-годишния офицер от НСО Мартин Варадинов, който бе задържан и обвинен за нанесена средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева.

Военните магистрати не определиха мярка за неотклонение.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Те счетоха, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар върху Соня Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда. Журналистката беше съборена на земята , след като отвори вратата на служебния автомобил на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Съдът обаче реши, че не е налице и обосновано предположение, че гардът от Националната служба за охрана е извършил престъпление. Мартин Варадинов трябва да бъде освободен незабавно.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Определението обаче не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. То беше постановено, след повече от два часа размисъл от страна на съдебния състав, след искане на прокуратурата за постоянен арест.

По време на заседанието адвокат Тервел Георгиев заяви пред съда, че няма доказателства, които да сочат, че Варадинов ще се укрие или ще извърши престъпление. В тази връзка той отбеляза, че клиентът му е семеен с две малки деца, както и че е служител в НСО от 2017 г., като няма нито едно дисциплинарно нарушение и е награждаван пет пъти. В кадровата му справка пише, че е съвестен и всеотдаен служител.

Адвокат Тервел Георгиев Снимка: БТА

Защитникът отбеляза, че искането на прокуратурата за най-тежката мярка - "задържане под стража" е напълно необосновано. Той акцентира, че няма доказателства за това, че Варадинов е ударил Колтуклиева, както посочва прокуратурата. Всички свидетели казват, включително Колтуклиева, че е била избутана и е паднала. Също така държавното обвинение не е предоставило доказателства за удар от страна на обвиняемия.

Според адвокат Георгиев, при затворена врата на специализирания автомобил без разрешение от началника на личната охрана, служителите нямат право да отвратят вратата. По думите му, Соня Колтуклиева е предприела незаконосъобразно отваряне на вратата. Той допълни, че клиентът му е действал по правилник, както и че служителите на НСО не са разпознали Колтуклиева като журналист, защото не е имала микрофон и камера, а е била с телефон. Георгиев отбеляза, че няма как служителите да предполагат защо Колтуклиева се опитва да отвори вратата. Според него действията на клиента му са в синхрон със Закона за НСО и правилника за изпълнение към него.

Пред медиите адвокат Георгиев каза, че се притеснява най-много от политическата ситуация в момента, това че сме в предизборна кампания и това са субективни фактори, които правят ситуация трудно предвидима.

Съдията посочи в мотивите си, че не може да се обоснове достатъчно надежден извод, че обвиняемият е нанесъл удар на пострадалата, като отбеляза свидетелските показания, включително на Колтуклиева, в които се говори за избутване.

Снимка: БТА

Според съдията няма данни, че Варадинов може да се укрие, както и такива за опасност да извърши престъпление.

Снимка: Bulphoto

По-рано тази вечер пък президентът Илияна Йотова съобщи, че началникът на НСО генерал Емил Тонев е депозирал оставката си. По думите на държавния глава, на чието подчинение е Националната служба за охрана, след депозирането на оставката започват съгласувателните процедури с Министерския съвет, за да бъде освободен началникът на НСО.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.