"Български адвокати за правата на човека" и хелзинкския комитет твърдят, че са нарушени правилата на международното право за водене на война

1531 Снимка: МВР

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Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд "CHELSEA 3", плаващ под малтийски флаг.

Сигналът е изпратен по компетентност от Софийска градска прокуратура и е подаден от фондация "Български адвокати за правата на човека" и сдружение "Български хелзинкски комитет", съобщиха от държавното обвинение. В сигнала се съдържат твърдения за нарушения на правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

С постановление от днес е образувано досъдебно производство за това, че "през месец октомври 2026 г. в българската изключителна икономическа зона на Черно море в нарушение на правилата на международното право за водене на война било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство - екипажа на "CHELSEA 3", плаващ под малтийски флаг, както и да се извърши разрушение на имущество в големи размери - посоченото плавателно средство."

С оглед изясняване на всички обстоятелства по случая и събиране на необходимите доказателства с постановление на наблюдаващия прокурор разследването е възложено на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура - София. Предвид необходимостта от извършване на отделни процесуално-следствени действия на територията, обслужвана от Военно-окръжна прокуратура - Сливен, с отделно постановление е възложено на военен следовател, да извърши конкретни действия по разследването.

Същевременно на главния секретар на МВР е възложено да организира изпълнението на указанията, дадени в постановлението, относно действия от компетентността на органите на МВР. Сред тях са издирване на свидетели, установяване на местонахождението на "Челси-3" и предприемане на други действия за изясняване на случая и установяване на евентуално съпричастни лица.

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В хода на разследването следва да бъдат събрани доказателства относно собствеността на плавателния съд, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и превозвания товар и/или пътници.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.