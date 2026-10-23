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Военно-окръжна прокуратура-София привлече в качеството на обвиняем офицера от Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, който снощи блъсна журналистката от ПИК Соня Колтуклиева пред офиса на "Прогресивна България" на столичния бул. "Христо Ботев", съобщиха от обвинението. 

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Журналистката беше съборена на земята от гарда при опит да я неутрализира заради това, че тя отвори вратата на служебния автомобил на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Варадинов ще отговаря пред съда за извършено престъпление по чл.131, ал. 1, т.2, пр.1, алт.1 и 2, вр. чл.129, ал.1 от Наказателния кодекс: "За причиняване на средна телесна повреда на длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му". 

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа като предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

За това престъпление НК предвижда наказание "лишаване от свобода" от 2 до 10 години.

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Работата по досъдебното производство продължава. Към момента са извършени първоначалните действия по разследването - разпитани са пострадалото лице и свидетели на инцидента, допълват от Военно-окръжната прокуратура. 

С оглед пълното изясняване на фактическата обстановка предстои извършването на разпити на свидетели, възприели факти и обстоятелства по случая, приобщаване на доказателства, анализ на видеозаписи, назначаване на необходимите експертизи и всички други необходими действия по разследването.

Илияна Йотова: Началникът на НСО депозира оставката си
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Междувременно президентът Илияна Йотова съобщи, че началникът на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев е депозирал оставката сиПо думите на държавния глава, на чието подчинение е Националната служба за охрана, след депозирането на оставката започват съгласувателните процедури с Министерския съвет, за да бъде освободен началникът на НСО.

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