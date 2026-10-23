Офицерът Мартин Варадинов ще отговаря пред закона за причиняване на средна телесна повреда

15263 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Военно-окръжна прокуратура-София привлече в качеството на обвиняем офицера от Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, който снощи блъсна журналистката от ПИК Соня Колтуклиева пред офиса на "Прогресивна България" на столичния бул. "Христо Ботев", съобщиха от обвинението.

Журналистката беше съборена на земята от гарда при опит да я неутрализира заради това, че тя отвори вратата на служебния автомобил на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Варадинов ще отговаря пред съда за извършено престъпление по чл.131, ал. 1, т.2, пр.1, алт.1 и 2, вр. чл.129, ал.1 от Наказателния кодекс: "За причиняване на средна телесна повреда на длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му".

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа като предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

За това престъпление НК предвижда наказание "лишаване от свобода" от 2 до 10 години.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Работата по досъдебното производство продължава. Към момента са извършени първоначалните действия по разследването - разпитани са пострадалото лице и свидетели на инцидента, допълват от Военно-окръжната прокуратура.

С оглед пълното изясняване на фактическата обстановка предстои извършването на разпити на свидетели, възприели факти и обстоятелства по случая, приобщаване на доказателства, анализ на видеозаписи, назначаване на необходимите експертизи и всички други необходими действия по разследването.

Междувременно президентът Илияна Йотова съобщи, че началникът на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев е депозирал оставката си. По думите на държавния глава, на чието подчинение е Националната служба за охрана, след депозирането на оставката започват съгласувателните процедури с Министерския съвет, за да бъде освободен началникът на НСО.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.