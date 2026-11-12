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Прокуратурата внесе в съда втори обвинителен акт срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Този път обвинението е свързано с негови действия в качеството му на областен управител през 2022 година.

Благомир Коцев бе назначен за областен управител на Варна на 24 февруари 2022 г. Няколко месеца по-късно на 4 август служебният кабинет на Гълъб Донев назначи Марио Смърков на поста.

Според държавното обвинение Коцев е направил опит съзнателно да сключи неизгодна сделка, като е подписал договор за пряко възлагане на правни услуги на външен изпълнител, въпреки че по това време в областната администрация са работили седем служители с юридическо образование.

Прокуратурата твърди, че възложените услуги са се припокривали с дейности, включени в задълженията на щатните юристи. Според разследващите наличният кадрови състав е бил напълно достатъчен за извършването им и не е имало необходимост от допълнително външно правно обслужване.

По договора са били изплатени 11 808 лева. Останалите 11 448 лева, дължими по втора фактура, не са били преведени заради освобождаването на Благомир Коцев от поста областен управител. Така общата стойност на двете фактури възлиза на 23 256 лева, като приблизително половината от сумата е останала неизплатена.

Разследването е проведено от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура, но делото ще се разглежда от Варненския окръжен съд.

Това е втори обвинителен акт срещу Коцев, който вече е изправен пред съдебно производство по друго дело, свързано с периода на управлението му като кмет на Варна. Новото обвинение обаче засяга по-ранен етап от политическата му кариера, когато е оглавявал областната администрация.

Предстои съдът да прецени дали събраните от прокуратурата доказателства подкрепят твърденията за съзнателно сключване на неизгодна сделка.

Междувременно първото дело срещу Благомир Коцев, свързано с обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда, остава на етап прокуратура. През юни Варненският окръжен съд върна обвинителния акт заради съществени процесуални нарушения, а през август Апелативният съд потвърди окончателно това решение. Според магистратите обвинението не съдържа достатъчно конкретни факти за твърдения престъпен сговор, а в останалите обвинения има неясноти и противоречия, които ограничават правото на защита на подсъдимите. Така делото, по което Коцев и още четирима души бяха предадени на съд през ноември 2025 г., все още не е започнало по същество. 

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