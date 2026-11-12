Върховните съдии и 159 съдебни служители се противопоставят на премахването на средствата за облекло и промените в осигуряването, като предупреждават за отлив на кадри

2497 Снимка: БТА

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Върховният касационен съд (ВКС) се обяви срещу предвидените в проекта на държавния бюджет за 2027 г. мерки, засягащи съдебната власт. Според магистратите и съдебните служители предложените промени ще ограничат финансовата самостоятелност на съдебната система и ще затруднят работата на съдебната администрация.

Позицията е изпратена до 52-рото Народно събрание, министър-председателя, вицепремиера и министър на финансите, както и до министъра на правосъдието. Документът е подписан от председателя на ВКС и неговите заместници и е подкрепен от 159 съдебни служители.

От съда възразяват срещу въвеждането на бюджетни ограничения, които според тях не се основават на обективни, прозрачни и еднакво приложими правила.

Отпадат средствата за облекло на съдебните служители

Една от основните критики е свързана с предвиденото премахване на средствата за облекло в съдебната система.

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В позицията се отбелязва, че на основание чл. 352 от Закона за съдебната власт на съдебния служител се изплаща ежегодно сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера. Според проекта на бюджет за следващата календарна година в системата на съдебната власт няма да се изплащат средства за облекло, с изключение на средства за тоги, в размер не по-голям от 500 евро.

Според ВКС подобна промяна засяга пряко условията на труд и материалното обезпечаване на съдебната администрация.

Възражения и срещу промените в осигуряването

Върховните съдии и служителите изразяват сериозни резерви и към предлаганите изменения в осигурителния режим на съдебната администрация.

Според предложените правила от 1 януари 2027 г. делът на осигурителните вноски, заплащан за сметка на служителите, трябва да се увеличи от 20 на 40 на сто, докато този на работодателя ще намалее от 80 на 60 на сто.

Това означава, че служителите ще поемат двойно по-голям дял от общата осигурителна тежест. Промяната не означава, че осигуровките ще достигнат 40% от заплатата, а че ще се промени съотношението, в което вноските се разпределят между двете страни.

В проектобюджета е предвиден и компенсаторен механизъм, чрез който възнагражденията трябва да бъдат определени така, че да се запази нетният доход, достигнат към 31 декември 2026 г.

Въпреки предвидената компенсация от ВКС изразяват опасения, че промените ще създадат несигурност за материалното положение на съдебните служители.

В позицията си върховните съдии отправят предупреждение за последиците от предложените финансови ограничения.

"Отчитаме предложените рестриктивни бюджетни механизми като средство за негативно въздействие върху съдебната власт в цялост, което ще постави в опасност нормалното ѝ функциониране. Намаляването на възнагражденията в съдебната администрация или създаването на несигурност относно материалната обезпеченост на съдебните служители неизбежно води до демотивация, отлив на кадри и затруднения в привличането на нови специалисти, което пряко се отразява върху качеството на съдебната дейност", се казва в позицията.

В позицията се обръща внимание и на конституционно гарантираната бюджетна самостоятелност на съдебната власт.

Според ВКС предвидените мерки ограничават възможностите на съдебните органи да разполагат с необходимия финансов и административен ресурс за изпълнение на функциите си.

Върховните съдии настояват за обективни, прозрачни и пропорционални правила при определянето на финансовите ограничения, които да не поставят под риск нормалното функциониране на съдебната система.

Спорът за финансовите ограничения се развива на фона на сериозно разминаване между поисканите и предвидените средства за съдебната власт през 2027 г. Висшият съдебен съвет е предложил бюджет от 868,1 млн. евро, докато Министерството на финансите предвижда около 752,2 млн. евро - с близо 116 млн. евро по-малко.

Според разчетите на ВСС заложеното намаление на разходите за персонал може да доведе до съкращаването на 2271 съдебни служители, което представлява около 22% от заетите щатни бройки в съдебната администрация.

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